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Diyarbakır'daki annelerin oturma eylemine Kocaeli'den destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 13:46 | Son Güncelleme

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek için, Kocaeli'den 50 STK temsilcisi Diyarbakır'a gidecek

KOCAELİ (AA) - Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine destek için, Kocaeli'den 50 sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisi yarın Diyarbakır'a gidecek.

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri adına dönem başkanı Şahin Yaşlık, İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği Mesut Barış Gençlik Merkezinde yaptığı basın açıklamasında, günlerdir ülke gündeminde olmasına rağmen belli çevrelerce yok sayılan, yazmaları ve gözlerinde yaşla terör örgütünün siyasi yapılanmasının kapısında feryatlarını dünyaya duyurmak isteyen annelerin yanında olduklarını söyledi.

Evlatları için mücadele veren annelerin mübarek ellerinden öptüklerini ve "Feryadınız feryadımızdır, mücadeleniz mücadelemizdir." diyerek desteklediklerini belirten Yaşlık, şöyle konuştu:

"On binlerce insanımızın kanıyla varlığını devam ettiren bir örgüte karşı verilecek dayanışmanın bayraklaşan adıdır Diyarbakır anneleri. Kaos ve karanlığın baronluğuna soyunan katillerin maskelerini düşüren, uluslararası güçlerin maşası olmaktan öteye gidememiş kan dökücülerin kirli hesaplarını altüst eden çığlığın adıdır.
Merhameti, aile olmanın azizliğini, anne olmanın ve evlat sevgisi taşımanın yüceliğini hiçbir gücün yenemeyeceğini gösteren en insani refleksin adıdır."

- "Aslan yürekli annelerimize desteğe gidiyoruz"

"Cennet anaların ayağı altındadır." şiarınca annelerin feryatlarına duyarsız kalmadıklarını dile getiren Yaşlık, şunları kaydetti:

"En içten samimiyetimizle terör örgütü PKK'nın karanlığına karşı direnen annelerimizin yanında olduğumuzu beyan ediyoruz. Amasız, koşulsuz şekilde PKK ve destekçilerinin, anne ve çocuklarımıza yaptığı zulüm ve katliamlarında tarafımız devletimizin, annelerimizin ve çocuklarımızın yanıdır.
Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri olarak, ilimizi temsilen Memur-Sen, KİHMED, TÜGVA, Kızılay, İlim Yayma Cemiyeti, MİKAV, İDEBİR ve Umuttepe Cami Derneği üyeleri ile Diyarbakır'a, aslan yürekli annelerimize desteğe gidiyoruz."

Yaşlık, yarın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 50 kişilik heyetle Diyarbakır'a hareket edeceklerini bildirdi.

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