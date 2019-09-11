Diyarbakır'daki annelerin oturma eylemine Kocaeli'den destek

KOCAELİ (AA) - Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine destek için, Kocaeli'den 50 sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisi yarın Diyarbakır'a gidecek.

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri adına dönem başkanı Şahin Yaşlık, İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği Mesut Barış Gençlik Merkezinde yaptığı basın açıklamasında, günlerdir ülke gündeminde olmasına rağmen belli çevrelerce yok sayılan, yazmaları ve gözlerinde yaşla terör örgütünün siyasi yapılanmasının kapısında feryatlarını dünyaya duyurmak isteyen annelerin yanında olduklarını söyledi.

Evlatları için mücadele veren annelerin mübarek ellerinden öptüklerini ve "Feryadınız feryadımızdır, mücadeleniz mücadelemizdir." diyerek desteklediklerini belirten Yaşlık, şöyle konuştu:

"On binlerce insanımızın kanıyla varlığını devam ettiren bir örgüte karşı verilecek dayanışmanın bayraklaşan adıdır Diyarbakır anneleri. Kaos ve karanlığın baronluğuna soyunan katillerin maskelerini düşüren, uluslararası güçlerin maşası olmaktan öteye gidememiş kan dökücülerin kirli hesaplarını altüst eden çığlığın adıdır.

Merhameti, aile olmanın azizliğini, anne olmanın ve evlat sevgisi taşımanın yüceliğini hiçbir gücün yenemeyeceğini gösteren en insani refleksin adıdır."