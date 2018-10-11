Diyarbakır'daki büyük terör operasyonu tamamlandı

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'ın Lice ile Hani ilçeleri kırsalında 3 Ekim günü başlatılan büyük terör operasyonu tamamlandı. Operasyonda, tespit edilen PKK'lı teröristlerin kullandığı 16 sığınak imha edilirken, ele geçirilenler arasındaki polis özel harekat ekiplerinin giydiği kıyafetler dikkat çekti. Operasyon nedeniyle iki ilçeye bağlı 64 köy ve mezrada uygulanan sokağa çıkma yasağı da operasyonun tamamlanması ile kaldırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 3 Ekim'de Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Komando Timleri, Güvenlik Korucuları ve Polis Özel Harekat Timleriyle başlatılan, 'Bayrak-94 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı-1' müşterek operasyonun bugün sabah saatlerinde tamamlandığı belirtildi.

Diyarbakır Valiliğinden operasyonla ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 16 adet sığınak ve 3 adet barınak, vatandaşların da yardımıyla tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiş, Lice ilçesi Birlik köyü mülki sınırları içerisinde beş farklı noktada amonyum nitrat maddesi ile hazırlanmış ve uzaktan komuta sistemiyle patlatmaya hazır hale getirilmiş 5 adet el yapımı patlayıcı madde bulunmaya müteakip, Patlayıcı Madde Tespit ve İmha timince yerinde imha edilmiştir. Gerçekleştirilen temas ve adli arama faaliyetlerinde bahse konu sığınak, ağaçlık, çalılık, kayalık ile toprağa gömülü vaziyetteki jelikan bidonlar içerisinde; 3 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet She marka silah, bin 169 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 121 adet Bixi makinalı tüfek fişeği, 40 adet 17x75 mm fişek, 2 adet roketatar mühimmatı, 4 adet el yapımı el bombası, 3 adet Roketatar sevk fişeği, 3 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü ve kütüklüğü, 28 adet Alpha Fire uzaktan kumanda, 1 adet parçalanmış roketatar sevk fişeği, 31 adet entegre, 1 adet araç telsizi, 1 adet el telsizi, 2 adet drone, 400 kutu muhtelif ilaç, krem ve iğne,1 adet powerbank, 1 adet kamera ve bataryası, 1 adet akım ölçer, 1 adet adaptör, 1 adet akım yükseltici, 7 adet kondansatör, 8 adet 8’li pil bloğu, 1564 adet duracell pil, 180 metre elektrik kablosu, 4 adet tabanca şarjörü, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 175 kg amonyum nitrat, 2 adet pürmüz ve aparatı, 960 adet torpil, 7 adet büyük tüp, 5 adet küçük tüp, 3 adet dipçik, 3 adet el kundağı parçası, 88 adet deri şarjör kılıfı, 9 adet şemsiye, 3 adet akü, 48 adet spiral taşı, 1 adet demir murç, 7 adet termal elbisesi, 1 adet soğuk iklim üst elbisesi, 9 adet terörist kıyafeti, 1 adet pusu pantolonu, 12 adet üst forma, 16 adet kapri şort, 1 adet eşofman takımı, 13 çift spor çorabı, 111 çift mekap ayakkabı, 1 adet kol saati, 100 adet operasyon tişörtü ve çok sayıda giyim, yaşam, tıbbi malzemeleri ile örgütsel kitap, 2 adet pantolon terörist kıyafeti, 2 adet üzeri PÖH yazılı tişört, 1 adet PÖH yazılı polar, 27 adet iç çamaşırı, 5 adet haki renkli fanila, 6 parça kıyafet, 8 adet battaniye, 1 adet şal, 3 adet yağmurluk, 1 adet kot pantolon, 1 adet sivil şapka, 1 adet askeri şapka, 2 adet spor ayakkabı ile çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi."

SİLVAN'DA PATLAYICI DÜZENEĞİ İMHA EDİLDİ

Açıklamada, Silvan ilçesinde icra edilen ikinci bir operasyon sırasında Demirkuyu Mahallesi Esenyol Mezrası kuzey yamaçlarındaki patika yol içerisinde tespit edilen 1 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, mayın ve el yapımı Patlayıcı Madde Tespit ve İmha timince emniyet tedbiri alınarak yerinde imha edildiği ve gerçekleştirilen temas aramasında; çok sayıda giyim ve yaşam malzemesi de ele geçirildiği bildirildi.

928 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonun, 'Narko-terörizmle' mücadele faaliyetleri kapsamında ise, bin 500 kök kenevir bitkisi ile 1 kilo kubar, 927 kilo toz olmak üzere toplam 928 kg esrar maddesi ele geçirildi. Yol kontrol ve adli arama faaliyetleri sonucu, geçici olarak teşkil edilen 8 adet yol kontrol ve arama noktalarında görevli personel tarafından, 314 şahıs ve 70 aracın sorgulamaları yapıldı. Operasyon bölgesi içerisindeki 52 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, 2’si terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan aranmakta olan 6 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı.

OPERASYON ARDINDAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI

Valilikten yapılan açıklamada, operasyon kapsamında 3 Ekim günü Lice ve Hani ilçelerine bağlı 64 köy ve mezrasında ilan edilen sokağa çıkma yasağı, operasyonun tamamlanması ile yasak ta kaldırıldı.