Diyarbakır’daki ’cami faresi’ yakalandı

Diyarbakır’da bir camiye girip ezan sistemini kefene sararak çalan zanlı, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Zanlının daha önce birçok cami ve Kur’an kursuna girip hırsızlık yaptığı belirlendi.

Olay geçtiğimiz Çarşamba günü Bağlar ilçesinde bulunan bir camide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre hırsız elinde bir poşet ile namaz kılmak bahanesiyle camiye girdi. Camide bir süre dolanan zanlı, kimsenin olmamasından faydalanarak ses cihazının olduğu caminin ikinci katına doğru yöneldi. Bir süre ses cihazının olduğu odada bekleyen şüpheli, daha sonra yanında getirdiği kefen bezine 8 bin lira değerindeki ses cihazını sarıp camiden ayrıldı.

Polis, hırsızı çaldığı eşyalarla birlikte yakaladı

Olayın bildirilmesi üzerine harekete geçen Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, zanlının İ.Ö. olduğunu belirledi. Polis ekiplerince yapılan operasyonda İ.Ö. çaldığı eşyalarla birlikte kıskıvrak yakalandı.