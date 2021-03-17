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Diyarbakır’daki ’cami faresi’ yakalandı

17.03.2021 14:10 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’da bir camiye girip ezan sistemini kefene sararak çalan zanlı, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Diyarbakır’da bir camiye girip ezan sistemini kefene sararak çalan zanlı, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Zanlının daha önce birçok cami ve Kur’an kursuna girip hırsızlık yaptığı belirlendi.
Olay geçtiğimiz Çarşamba günü Bağlar ilçesinde bulunan bir camide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre hırsız elinde bir poşet ile namaz kılmak bahanesiyle camiye girdi. Camide bir süre dolanan zanlı, kimsenin olmamasından faydalanarak ses cihazının olduğu caminin ikinci katına doğru yöneldi. Bir süre ses cihazının olduğu odada bekleyen şüpheli, daha sonra yanında getirdiği kefen bezine 8 bin lira değerindeki ses cihazını sarıp camiden ayrıldı.

Polis, hırsızı çaldığı eşyalarla birlikte yakaladı
Olayın bildirilmesi üzerine harekete geçen Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, zanlının İ.Ö. olduğunu belirledi. Polis ekiplerince yapılan operasyonda İ.Ö. çaldığı eşyalarla birlikte kıskıvrak yakalandı.

Camideki ilk hırsızlığı değilmiş
Zanlının yapılan sorgusunda, 25 Şubatta yine Bağlar ilçesinde Bedir Cami’sine girdiği ve buradan elektrik kesildiğinde etrafı aydınlatması için kullanılan piknik tüplerini çaldığı, 9 Martta Bağlar ilçesinde tadilatta olan Selman-i Farisi Cami’sinden boyaları çaldığı, Kayapınar ilçesinde bulunan Çelebi Eser Cami Kur’an kursundan ise elektrikli süpürge ve vantilatörü çaldığı belirlendi. Zanlı İ.Ö., Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğindeki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cami cemaati ezan sesine kavuştu
Güvenlik güçlerince ele geçirilen malzemeler, cami ve Kur’an kurslarına teslim edildi.
Yeni Sebze Hali Camisi cemaatinden Sebze ve Meyve Komisyoncular Odası Başkanı Mehdi Taş, Yaklaşık bir hafta önce bizim burada bulunan merkezi sistem cihazının çalındığını söyledi. Taş, “Hırsız sağa sola bakıyor, kimsenin olmadığını görünce ses sistemini kefene sarıp götürüyor. Biz camiye geldiğimizde durumla karşılaştık ve polise haber verdik. Polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu hırsızlar polisler tarafından yakalandı. Ben buradan polis ekiplerine teşekkür ediyorum. Çalındığı günden beri bir hafta boyunca ezansız kaldık. Allah emniyet görevlilerinden razı olsun, ezanımızı susturamaz, dünya döndükçe ezanımız okunacaktır” dedi.

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