Diyarbakır’daki camilerde rehberlik hizmeti verildi, 3 turist Müslüman oldu

Diyarbakır’da tarihi mekanlarda turistlere yardımcı olmak, doğru ve güvenilir bilgi vermek amacıyla İl Müftülüğü tarafından rehberler görevlendirildi. Rehberlik hizmetinin başladığı günden bu güne 3 yabancı turist Müslüman oldu. Diyarbakır’da vatandaşlar, İl Müftülüğü yetkililerine yerli ve yabancı turistlerin camilere girerken uygun kıyafetlerle girmesi hususunda dikkatleri çekip, cami adabı konusunda turistlerin bilgilendirilmesini talep etti. Vatandaşların bu talepleri doğrultusunda çalışma yapan Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Diyarbakır’ın tarihine ve maneviyatına ışık tutan Hz. Süleyman Camii ve 5. Harem-i Şerif olan Ulu Cami’de İl Müftülüğü ile Sur İlçe Müftülüğü istişaresi ile turistlere yardımcı olmak, doğru ve güvenilir bilgi vermek amacıyla rehberler görevlendirdiklerini söyledi. Karabayır, "Rehberlerimiz, yerli ve yabancı turistlere Diyarbakır’ın inanç boyutunu, medreselere ev sahipliği yapmasından dolayı eğitim boyutunu ve tarihi mekanlar hakkında tanıtımlar yaparak rehberlik hizmeti sunmaktalar" dedi.

3 turist Müslüman oldu

Bu çalışma kapsamında İl Müftülüğünce turistlere rehberlik etmek amacıyla görevlendirilen ve üç dil bilen Abdülmenap Aydın, "Öncelikle yerli ve yabancı turistlere Diyarbakır Ulu Cami’nin İslam aleminin 5. Harem-i Şerifi oluşunu, peygamberler, sahabeler ve medeniyetler şehri oluşunu ve inanç boyutunu anlatıyoruz. Ulu Cami külliyesi içerisinde bulunan iki tane özel medresemizden bahsederek Ulu Cami’nin bir ilim ve irfan yuvası olduğunu İngilizce, Arapça Rusça olmak üzere üç dilde tanıtıyoruz. Ulu Cami’nin girişinde sağ tarafta bulunan panolarımıza İslam’ın 5 şartını, önemini, esaslarını, broşürlerimizde ise İslam dininde caminin kutsallığını ve değerini, tesettürün İslam’daki yerini, İslam’da ailenin önemini, Diyarbakır’ın önemli camilerinin tarihçeleri ve coğrafyamızda yetişen ilim adamlarının tanıtıldığı bilgiler yer almaktadır. Rehberliğimiz sayesinde bugüne kadar 3 yabancı turist Müslüman oldu. Ulu Cami’yi ziyaret eden turistlerimize çeşitli dillerde yazılmış İslam eserlerini vererek okumalarını ve İslam dini üzerinde merak ettikleri sorulara cevap vermeyi sağlıyoruz, sonra onlarla birlikte caminin belli bölümlerini ziyaret ederek sağlıklı bilgiyi vermeye çalışıyoruz. Ardından Evliya Çelebi’nin sözü olan, ’Ulu Cami’nin öyle bir ruhaniyeti vardır ki bir kimse iki rekat namaz kılsa kabul olunduğuna kalbi şahitlik eder’ sözünden sonra birçok misafirimiz kıyama doğrulup dua etmekte ve namaz kılmaktadır. Turistler, Diyarbakır’ın manevi atmosferinden etkilendiklerini ve herkesin mutlaka buraları ziyaret etmesi gerektiğini tavsiye ediyorlar" diye konuştu.

