HABER

Diyarbakır’daki camilerde rehberlik hizmeti verildi, 3 turist Müslüman oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 16:57 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da tarihi mekanlarda turistlere yardımcı olmak, doğru ve güvenilir bilgi vermek amacıyla İl Müftülüğü tarafından rehberler görevlendirildi.

Diyarbakır’da tarihi mekanlarda turistlere yardımcı olmak, doğru ve güvenilir bilgi vermek amacıyla İl Müftülüğü tarafından rehberler görevlendirildi. Rehberlik hizmetinin başladığı günden bu güne 3 yabancı turist Müslüman oldu.
Diyarbakır’da vatandaşlar, İl Müftülüğü yetkililerine yerli ve yabancı turistlerin camilere girerken uygun kıyafetlerle girmesi hususunda dikkatleri çekip, cami adabı konusunda turistlerin bilgilendirilmesini talep etti. Vatandaşların bu talepleri doğrultusunda çalışma yapan Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Diyarbakır’ın tarihine ve maneviyatına ışık tutan Hz. Süleyman Camii ve 5. Harem-i Şerif olan Ulu Cami’de İl Müftülüğü ile Sur İlçe Müftülüğü istişaresi ile turistlere yardımcı olmak, doğru ve güvenilir bilgi vermek amacıyla rehberler görevlendirdiklerini söyledi. Karabayır, "Rehberlerimiz, yerli ve yabancı turistlere Diyarbakır’ın inanç boyutunu, medreselere ev sahipliği yapmasından dolayı eğitim boyutunu ve tarihi mekanlar hakkında tanıtımlar yaparak rehberlik hizmeti sunmaktalar" dedi.

3 turist Müslüman oldu
Bu çalışma kapsamında İl Müftülüğünce turistlere rehberlik etmek amacıyla görevlendirilen ve üç dil bilen Abdülmenap Aydın, "Öncelikle yerli ve yabancı turistlere Diyarbakır Ulu Cami’nin İslam aleminin 5. Harem-i Şerifi oluşunu, peygamberler, sahabeler ve medeniyetler şehri oluşunu ve inanç boyutunu anlatıyoruz. Ulu Cami külliyesi içerisinde bulunan iki tane özel medresemizden bahsederek Ulu Cami’nin bir ilim ve irfan yuvası olduğunu İngilizce, Arapça Rusça olmak üzere üç dilde tanıtıyoruz. Ulu Cami’nin girişinde sağ tarafta bulunan panolarımıza İslam’ın 5 şartını, önemini, esaslarını, broşürlerimizde ise İslam dininde caminin kutsallığını ve değerini, tesettürün İslam’daki yerini, İslam’da ailenin önemini, Diyarbakır’ın önemli camilerinin tarihçeleri ve coğrafyamızda yetişen ilim adamlarının tanıtıldığı bilgiler yer almaktadır. Rehberliğimiz sayesinde bugüne kadar 3 yabancı turist Müslüman oldu. Ulu Cami’yi ziyaret eden turistlerimize çeşitli dillerde yazılmış İslam eserlerini vererek okumalarını ve İslam dini üzerinde merak ettikleri sorulara cevap vermeyi sağlıyoruz, sonra onlarla birlikte caminin belli bölümlerini ziyaret ederek sağlıklı bilgiyi vermeye çalışıyoruz. Ardından Evliya Çelebi’nin sözü olan, ’Ulu Cami’nin öyle bir ruhaniyeti vardır ki bir kimse iki rekat namaz kılsa kabul olunduğuna kalbi şahitlik eder’ sözünden sonra birçok misafirimiz kıyama doğrulup dua etmekte ve namaz kılmaktadır. Turistler, Diyarbakır’ın manevi atmosferinden etkilendiklerini ve herkesin mutlaka buraları ziyaret etmesi gerektiğini tavsiye ediyorlar" diye konuştu.

Büyükada'da ruam paniği! İptal ediyorlarBüyükada'da ruam paniği! İptal ediyorlar
Artvin’de yola inen ayıya otomobil çarptıArtvin’de yola inen ayıya otomobil çarptı
Barajın su seviyesi azalınca, çöp ve atıklar gün yüzüne çıktıBarajın su seviyesi azalınca, çöp ve atıklar gün yüzüne çıktı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

'Kayıp' diye aranan çift ahırda saklanmış

'Kayıp' diye aranan çift ahırda saklanmış

Bir partinin ismi değişiyor!

Bir partinin ismi değişiyor!

25 bin sivil daha Türkiye sınırına yöneldi

25 bin sivil daha Türkiye sınırına yöneldi

Dev projede sona yaklaşılıyor

Dev projede sona yaklaşılıyor

Mansur Yavaş hakkındaki iddialarla ilgili flaş açıklama

Mansur Yavaş hakkındaki iddialarla ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sır oldular! Araçları terk edilmiş halde bulundu

Sır oldular! Araçları terk edilmiş halde bulundu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Baba dehşeti! Tartıştığı oğullarına ateş açtı

Baba dehşeti! Tartıştığı oğullarına ateş açtı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu! 4 kilo 870 gram esrar ele geçirildi

Adıyaman'da ele geçirildi! Tam 4 kilo 870 gram...

Son dakika: İstanbul Arnavutköy'de orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da orman yangını! Ekipler bölgede

Taksim'de 2 saat nöbet tuttular! Turistlerden yoğun ilgi

Taksim'de 2 saat nöbet tuttular! Turistlerden yoğun ilgi

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Fırtına ve sağanak...

Dikkat! Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan duygulandıran paylaşım

Bakanlıktan duygulandıran paylaşım

Libya'da limana çekilen gemideki Türk personele ilişkin açıklama

Libya'da limana çekilen gemideki Türk personele ilişkin açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.