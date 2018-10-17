Diyarbakır'daki çifte cinayetin şüphelileri Niğde’de yakalandı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- DİYARBAKIR'da 2 kişinin silahla öldürülmesi, 1 kişinin ağır yaralanması olayının zanlıları Niğde'de yakalandı.
Diyarbakır Bağlar ilçesinde, 13 Temmuz 2018'de, 2 kişinin silahla öldürülmesi, 1 kişinin ise ağır yaralanması olayının zanlıları Mehmet Y. ile Selim Y.'nin Niğde'nin Bor ilçesinde olduğu belirlendi. Şüphelilerin bulunduğu adrese geniş güvenlik önlemi altında operasyon yapan polis, Mehmet Y. ve Selim Y.'yi yakaladı. Haklarında, Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Kasten Öldürme ve Silahla Yaralama' suçundan yakalama kararı bulunan 2 şüpheli, Diyarbakır'a gönderildi.
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