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  4. Diyarbakır'daki çiftlik dolandırıcılığında 5 tutuklama daha

Diyarbakır'daki çiftlik dolandırıcılığında 5 tutuklama daha

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 16:43 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, kiraladığı çiftliğin sahibinden 230 büyükbaş ve mahalle sakinlerinden de yüklü miktarda para alınarak yapılan dolandırıcılıkla ilgili Mardin'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Diyarbakır'daki çiftlik dolandırıcılığında 5 tutuklama daha

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, kiraladığı çiftliğin sahibinden 230 büyükbaş ve mahalle sakinlerinden de yüklü miktarda para alınarak yapılan dolandırıcılıkla ilgili Mardin'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonda tutuklanan şüpheli sayısı 7 oldu.
Geçen yıl Mardin'den Silvan'a bağlı kırsal Gündüz Mahallesi'ne gelen M.A. ile A.A., hayvan ticaretiyle uğraştıklarını belirtip, mahalle sakinlerinden Mensur Aranacak'a ait çiftliği kiraladı. M.A. ile A.A., çiftliği kullandığı süre boyunca, mahalleli başta olmak üzere çevre ilçelerdeki havyan yetiştiricileriyle alışveriş yaptı. A.A. ile M.A., çiftliğini kiraladığı Mensur Aranacak'tan geçen yılın Kasım ayında ödemek üzere 600 bin TL tutarında 230 büyükbaş ve birçok hayvan üreticisinden senet karşılığında para ile hayvan aldıktan sonra ortadan kayboldu. Dolandırıldıklarının farkına varan onlarca mağdur jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Olayla ilgili Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A. ile A.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler yaptığı çalışmayla geçen hafta Mardin'de oldukları tespit edilen A.A. ile M.A. düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen A.A. ile M.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
7 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, Mardin'de 7 ayrı adrese daha operasyon düzenledi. Operasyonda R.A., İ.A., Ş.A., S.A., Ş.A., E.A. ve Y.A. gözaltına alındı. İfadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden R.A., Ş.A., S.A., Ş.A. ve E.A. tutuklanırken, İ.A. ve Y.A. ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Daha önce tutuklanan 2 şüpheliyle birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan kişi sayısı 7 oldu.

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