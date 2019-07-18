Diyarbakır'daki cinayetin zanlıları 4 yıl sonra Van'da yakalandı

Diyarbakır'da 4 yıl önce Suriye uyruklu bir kadının öldürülmesi olayının faili 2 şüpheli, Van'da yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 31 Temmuz 2015'te, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Suriye uyruklu Y.A. isimli kadının öldürüldüğü olayın firari şüphelileri Suriye uyruklu Aziz H. ile A. Houızu'nun yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca verilen bilgiler doğrultusunda, Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlıların yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyonda, "kasten öldürme" suçundan aranan şüpheliler, İpekyolu ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda gözaltına alındı.

