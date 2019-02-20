Diyarbakır'daki darbe girişimi davasında karar

Darendeli ve Kartepe ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Adana F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan duruşmaya katıldı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast planı

Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, Kartepe'nin, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olarak darbeye teşebbüs eden diğer şüphelilerle birlikte hareket ettiği ve aktif olarak darbe teşebbüsünde yer aldığı belirtilmişti.

Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada tutuklu yargılanan eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreter Yardımcısı kurmay albay Ali Durmuş'un darbe teşebbüsünün Hava Kuvvetleri ayağının planlayıcılarından olduğu ifade edilen iddianamede, Durmuş'un, Kartepe ile yaptığı görüşmeye yer verilerek şunlar kaydedilmişti:

"Durmuş, yaptığı plan doğrultusunda darbe girişiminden 3 gün önce Diyarbakır'dan uçak gasbeden Eskişehir'de görevli pilotlardan Yavuz İstek'i arayıp, 'özel görev olduğunu' söyleyerek Diyarbakır'a gelmesini istemiştir. Talep doğrultusunda İstek, birliğinden izin alarak Diyarbakır'a gelmiştir. Durmuş'un ise darbe girişiminden bir gün önce Diyarbakır'a gelerek uçak gasbeden İstek ve İbrahim Yozgat ile Kartepe'nin evine giderek görüşme yaptıkları tespit edilmiştir. Yapılan görüşmede Durmuş, Kartepe'ye, 'Büyük bir kelle alacağız.' şeklinde beyanda bulunmuştur. Bu sözden sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikasta yönelik eylemden bahsedildiği anlaşılmıştır. Görüşmenin ardından Durmuş, uçak kaçıran şüphelilerle toplantı yapmıştır. Bu toplantıda darbeye teşebbüs girişimi ve 8. Ana Jet Üssü'nden gasbedilen savaş uçaklarının kalkışının planlandığı değerlendirilmiştir."