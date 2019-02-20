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Diyarbakır'daki darbe girişimi davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 18:14 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin tutuklu yargılanan eski 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı tümgeneral Atilla Darendeli, eski 8. Ana Jet Üssü Komutanı tuğgeneral Deniz Kartepe ve eski 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Amiri kurmay albay Bülent Gürdoğan, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırıldı

DİYARBAKIR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin tutuklu yargılanan eski 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı tümgeneral Atilla Darendeli, eski 8. Ana Jet Üssü Komutanı tuğgeneral Deniz Kartepe ve eski 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Amiri kurmay albay Bülent Gürdoğan, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu 3 sanıktan Gürdoğan hazır bulundu.

Darendeli ve Kartepe ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Adana F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan duruşmaya katıldı.

Hafta sonunda sanıkların esasa ilişkin savunmasının alınmasının ardından mahkemede karar, sanıkların yüzüne okundu.

Eski generaller Darendeli ve Kartepe ile eski albay Gürdoğan'a "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Sanıkların sabıkasız geçmişini takdiri indirim sebebi kabul eden mahkeme TCK'nin 62/1 maddesi uyarınca cezaları müebbet hapse çevirdi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast planı

Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, Kartepe'nin, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olarak darbeye teşebbüs eden diğer şüphelilerle birlikte hareket ettiği ve aktif olarak darbe teşebbüsünde yer aldığı belirtilmişti.

Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada tutuklu yargılanan eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreter Yardımcısı kurmay albay Ali Durmuş'un darbe teşebbüsünün Hava Kuvvetleri ayağının planlayıcılarından olduğu ifade edilen iddianamede, Durmuş'un, Kartepe ile yaptığı görüşmeye yer verilerek şunlar kaydedilmişti:

"Durmuş, yaptığı plan doğrultusunda darbe girişiminden 3 gün önce Diyarbakır'dan uçak gasbeden Eskişehir'de görevli pilotlardan Yavuz İstek'i arayıp, 'özel görev olduğunu' söyleyerek Diyarbakır'a gelmesini istemiştir. Talep doğrultusunda İstek, birliğinden izin alarak Diyarbakır'a gelmiştir. Durmuş'un ise darbe girişiminden bir gün önce Diyarbakır'a gelerek uçak gasbeden İstek ve İbrahim Yozgat ile Kartepe'nin evine giderek görüşme yaptıkları tespit edilmiştir. Yapılan görüşmede Durmuş, Kartepe'ye, 'Büyük bir kelle alacağız.' şeklinde beyanda bulunmuştur. Bu sözden sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikasta yönelik eylemden bahsedildiği anlaşılmıştır. Görüşmenin ardından Durmuş, uçak kaçıran şüphelilerle toplantı yapmıştır. Bu toplantıda darbeye teşebbüs girişimi ve 8. Ana Jet Üssü'nden gasbedilen savaş uçaklarının kalkışının planlandığı değerlendirilmiştir."

- Darbe teşebbüsü planı için görüşmüşler

İddianamede, Darendeli ve Kartepe'nin FETÖ'nün darbeye teşebbüs planı çerçevesinde darbe girişiminden 3 gün önce aylık rutin plan dışında "aynı günlü ivedi" ibaresiyle Muğla'nın Dalaman Askeri Havalimanı'na karşılıklı hizmet uçuşu planladıklarının belirlendiği yer almıştı.

Darendeli'nin kendi özel aracıyla gittiği Dalaman Askeri Havalimanı'ndan Kartepe'yi alarak muhtemel darbe teşebbüs planıyla ilgili görüşmek amacıyla üs dışında 1,5 saat görüştüğü ifade edilen iddianamede, Darendeli'nin ifadesinde bu görüşmeden bahsetmediği aktarılmıştı.

İddianamede, sanık Gürdoğan'ın ise FETÖ/PDY terör örgütünün darbe girişiminde hava kuvvetleri ayağının planlayıcılarının Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nde yapmak istedikleri eylemlerin gerçekleşmesi için verdikleri emir ve talimatlar doğrultusunda hareket ettiği ve şüphelinin hakkında yapılan tespitlerden aktif olarak darbe teşebbüsü içinde yer aldığı kaydedilmişti.

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8. Ana Jet Üssü Atilla Darendeli Bülent Gürdoğan Deniz Kartepe FETÖ karar

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