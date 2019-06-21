HABER

Diyarbakır’daki ev bir hafta içinde iki kez yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 14:10 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yatak odasında çıkan yangında evde bulunan bir kişi yaralanırken, yangın sonrası geriye bebeğe ait beşiğin iskeleti ve yatak odasının kül olmuş hali kaldı.
Olay, Yenişehir İlçesi Üçkuyular Mahallesi Nujiyan sitesi F blok 10’uncu katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aile bireylerinden anne ve bebeğin komşulara gitmesi sonrası evde bulunan ve ismi öğrenilemeyen baba yatak odasından uyudu. Bu sırada sebebi bilinmeyen bir neden dolayı yatak odasının tavanından bir anda yangın çıktı. Yangın kısa sürede odanın tümünü sararken, uykudan uyanan baba, yangına müdahalede bulundu.
Evden duman çıktığını fark eden bina sakinleri, durumu 112 sağlık ve 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hem yangına müdahalede bulundu hem de evde yangına müdahalede bulunan babayı kapıyı kırıp çıkardı.
Yangına müdahale ettiği sırada yaralanan baba, itfaiye ekiplerince ambulansa taşınırken, sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınırken, evin bir hafta içinde ikinci kez yandığı öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Samsun’da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltıSamsun’da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
Karabük’te trafik kazası: 1’i ağır 3 yaralıKarabük’te trafik kazası: 1’i ağır 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sel nedeniyle kapanan Kırıkkale- Samsun karayolu trafiğe açıldı

Sel nedeniyle kapanan Kırıkkale- Samsun karayolu trafiğe açıldı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Devrilen traktördeki karı-kocayı, ölüm ayırdı

Devrilen traktördeki karı-kocayı, ölüm ayırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.