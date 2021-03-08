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Diyarbakır’daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

08.03.2021 17:14 | Son Güncelleme:
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Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti devam ederken, evlat nöbetine bir aile daha katılarak sayı 213’e yükseldi.Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti devam ederken, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden Diyarbakır’a gelen Hamza Kaya, 2011 yılında Aydın’ın Nazilli ilçesinde üniversitesi son sınıf öğrencisiyken terör örgütü PKK yandaşları tarafından kandırılarak dağa kaçırılan kardeşi Vahdettin Kaya için oturma eylemine katıldı.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti devam ederken, evlat nöbetine bir aile daha katılarak sayı 213’e yükseldi.
Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti devam ederken, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden Diyarbakır’a gelen Hamza Kaya, 2011 yılında Aydın’ın Nazilli ilçesinde üniversitesi son sınıf öğrencisiyken terör örgütü PKK yandaşları tarafından kandırılarak dağa kaçırılan kardeşi Vahdettin Kaya için oturma eylemine katıldı. Kardeşi Vahdettin’in terör örgütü PKK iş birlikçisi HDP ve onun yandaşları tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden ağabey Kaya, “Benin kardeşim Aydın’ın Nazilli ilçesinde üniversitede işletme bölümü son sınıf öğrencisiydi ve onu PKK ile HDP’liler kandırıp dağa kaçırdı. Ben kardeşimi HDP’den istiyorum ve almadan asla gitmem buradan” dedi.
Kardeşine teslim ol çağrısında da bulunan ağabey Kaya, ”Kardeşim beni görüyor ve duyuyor ise kaçıp teslim olmasını istiyorum. Aile perişan vaziyette bizi aramasını ve güvenlik güçlerine teslim olmasını bekliyorum. Kardeşim gelinceye kadar da ben burada onu bekleyeceğim” diye konuştu.
Yapılan açıklamanın ardından ağabey Kaya, elinde tuttuğu kardeşi Vahdettin’in fotoğrafıyla eyleme başladı.

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