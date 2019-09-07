"Diyarbakır'daki eylem, bütün analara ilham kaynağı olmalı"

Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Kahraman, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde mücadelesini sürdüren annelere ilişkin, "Diyarbakır'da başlayan bu eylem, dağlara evlatları kaçırılan, HDP'nin yardımıyla terör örgütü PKK'ya teslim edilen bütün analara ilham kaynağı olmalı." dedi.

Ayhan Kahraman, yaptığı yazılı açıklamada, Diyarbakır'da anne Hacire Akar'ın, dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar için başlattığı eylemin büyük akıma neden olduğunu hatırlattı.

Hacire Akar'ın bu eylemle terör örgütü PKK ve destekçilerine büyük bir darbe vurduğunu belirten Karaman, "Hacire ana, yaralı ana yüreklerine merhem oldu. Diyarbakır'da başlayan bu eylem, dağlara evlatları kaçırılan, HDP'nin yardımıyla terör örgütü PKK'ya teslim edilen bütün analara ilham kaynağı olmalı. Şehit ve gazi aileleri olarak Hacire ananın başlattığı protesto hareketini destekliyoruz. Çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan bütün anaların arkasındayız." ifadelerini kullandı.