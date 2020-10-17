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Diyarbakır’daki feci kaza güvelik kamerasına yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 22:37 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6’sı ağır 20 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, Bismil ilçesi Sanayi Caddesi Batman yolu üzerinde meydana geldi.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6’sı ağır 20 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Bismil ilçesi Sanayi Caddesi Batman yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tekstil işçilerini taşıyan 21 LC 284 plakalı Ford Transit marka minibüs sürücüsü aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beton aydınlatma direğine çarpmıştı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda 112 sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilmiş, kazada ilk müdahalede 2 kişi hayatını kaybettiği, 6’sı ağır 20 kişi yaralanmıştı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı an be an güvenlik kamerasına yansıdı.

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