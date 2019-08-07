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Diyarbakır'daki hayvan ölümleri yargıya taşındı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 13:31 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki hayvanları aç bıraktığı, askeri birliklerden gönderilen ekmek ve ilaçları sattığı iddiasıyla sorumlu veteriner K.İ., görevinden uzaklaştırıldı.

Diyarbakır'daki hayvan ölümleri yargıya taşındı

Mustafa ERCAN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki hayvanları aç bıraktığı, askeri birliklerden gönderilen ekmek ve ilaçları sattığı iddiasıyla sorumlu veteriner K.İ., görevinden uzaklaştırıldı. Avukat Erdi Aklan Durna, "Şikayetlerde bulunduk, soruşturmalar açıldı. Halihazırda çalışanlar, işlerine devam ediyor. Tedbir alınmış değil" dedi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sorumlusu K.İ. hakkında; askeri birliklerden hayvanlar için gönderilen ekmekleri çevredeki fırınlara, hayvanlara verilmesi gereken ilaçları ise veterinere sattığı ve hayvanları fazla dışkı yapmasın, diye aç bırakıldığı iddiaları üzerine belediye tarafından inceleme başlatıldı. K.İ., yapılan inceleme sonrası görevden uzaklaştırıldı. Yurt dışında yaşayan hayvanseverin dikkatiyle ortaya çıkan olay, sosyal medyada da gündeme gelirken, veterinere tepki gösterildi.
Gurbetçinin vekalet vermesiyle hareket geçen avukatların, askeriyeden ve diğer kamu kurumlarından gelen yardımların satılmasını, hayvanların aç bırakılmasını ve ölümünü belgelediği belirtildi. Avukatlar, ayrıca aldıkları numuneleri analiz ettirdikten sonra Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, şikayetçi oldu.
'ZEHİR' İDDİASI
Hayvansever olarak da konunun takipçisi olduklarını belirten avukat Erdi Aklan Durna, "Diyarbakır'da yaşanan ve yakın zamanda Twitter'da trend topic olan olay, aslında daha önceye dayanan; ancak 2 ay önce ortaya çıkardığımız bir olay. Avusturya'da yaşayan, Diyarbakırlı hayvansever müvekkilimiz, barınağı ziyarete gittiğinde oradaki hayvanların çok fazla bakımsız olduğunu görüyor. Altını eşelediğinde askeriyeden gelen yardımların aslında hiçbir şekilde hayvanlara ulaştırılmadığını, devletten gelen yardımların ise özel veteriner kliniğinde satıldığını belirledi. Hayvanları da zehirlerle öldürüldüğünü tespit ediyor. Bahse konu zehirlerin numunelerini aldık, bir şirkette test ettik. Bu zehirler de çok ağır ve hayvanları öldüren zehirler. Biz de burası için işlemler başlattık" diye konuştu.
'AMACIMIZ HAYVANLARIN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI'
Veterinerin görevinden uzaklaştırılmasına rağmen hayvan ölümlerinin durmadığını kaydeden Durna, "Geçen gün yine çöpten hayvan ölüleri çıktı. Bunun üzerine sosyal medyada galeyana geldiler. Biz de şikayetlerde bulunduk, soruşturmalar açıldı; ancak halihazırda orada çalışanlar, işlerine devam ediyor. Tedbir alınmış değil. Bize de suçlamalarda bulunuyorlar. Bunun siyasi yanı olduğunu, belediyeye karşı siyasi girişimde bulunmak için yaptığımızı ileri sürüyorlar. Hayır, biz siyasi çaba içinde değiliz. Biz hayvanseveriz. Bizim amacımız, orada hayvanların güvenliğinin sağlanması. Ölen hayvanlar için de çalışmalarımızı sürdürmekteyiz" dedi.

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Diyarbakır'daki hayvan ölümleri yargıya taşındıDiyarbakır'daki hayvan ölümleri yargıya taşındıDiyarbakır'daki hayvan ölümleri yargıya taşındıDiyarbakır'daki hayvan ölümleri yargıya taşındı

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