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  4. Diyarbakır’daki ikinci Çiftlik Bank vakası mağdurları yardım bekliyor

Diyarbakır’daki ikinci Çiftlik Bank vakası mağdurları yardım bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 15:07 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliği kuran iki kardeşin, piyasadan topladıkları yaklaşık 20 milyon lira ile kayıplara karışmasının ardından mağdur olan köylüler yardım bekliyor.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliği kuran iki kardeşin, piyasadan topladıkları yaklaşık 20 milyon lira ile kayıplara karışmasının ardından mağdur olan köylüler yardım bekliyor. Akıllara Çiftlik Bank vurgununu getiren olayda mağdur olan köy sakinleri polis ve jandarmaya başvurarak zanlıların yakalanmasını talep etti.
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliği kuran iki kardeşin, piyasadan topladıkları yaklaşık 20 milyon lira ile kayıplara karışmasının ardından kardeşlere verdikleri hayvanlarla mağdur olan köylüler çareyi polis ve jandarmaya başvurmakta buldu. Yaklaşık 7 ay önce Silvan’a bağlı Gündüz köyünde çiftlik kuran iki kardeş Diyarbakır’ın Silvan, Hazro, Bismil, Kulp ile Batman’ın Sason ilçelerindeki çiftçilerden yaklaşık 20 milyon lira değerindeki büyükbaş hayvanlarını alarak kayıplara karıştı. M.A. ve A.A.’dan iki gün haber alamayan köy sakinleri, zanlıları bulmak için harekete geçerken, mağdurlar, cep telefonlarını kapatıp sırra kadem basan kardeşlerin bulunması için emniyet ve jandarmaya başvurdu.

“Işıkları açık bırakıp kaçtılar”
Mağdur köylülerden Süleyman Tuşek, M.A. ve A.A.’nın köylerine yakın bir yerde yaklaşık 7 ay önce çiftlik kurduğunu söyledi. Tuşek, "Bu iki kişi Mardin tarafından köyümüze geldi. Gördüğünüz bu çiftlik amcama ait ve amcam Yalova’nın Çınarcık ilçesindedir şu anada. Köyümüze yakın bir yerde 7 ay önce çiftlik kurdular ve çevre ilçeler ile köylerden büyükbaş hayvanları topladılar bu çiftliğe getirdiler. Aldıkları hayvanları kendileri iyi göstermek için peşin ödeme yapmışlar daha sonra ise vadeli olarak 1 ile 6 aylık vadeler şeklinde aldılar. Yılbaşından bir gün sonra aldıkları büyükbaş hayvanların ödeme günü geliyordu. Yılbaşına 2 gün kala şahıslar gece çiftliğin ışıklarını açık bırakıp kayıplara karıştılar” dedi.
Olayı kolluk güçlerine bildirdiklerini aktaran Tuşek, “Olay sonrası köylüler olarak jandarmaya haber verdik. Bu insanlar milleti mağdur ettiler. Burada oturan bütün millet mağdurdur ve devletimizin bu konu hakkında gerekeni yapmasını bekliyor” diye konuştu.
Zanlılar M.A. ve A.A.’ya ulaşılamazken, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı. 2016’da Çiftlik Bank’ı kuran Mehmet Aydın, 2018’de 132 bin 222 katılımcıdan 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira para toplamış ve ardından kayıplara karışmıştı.

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