HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyarbakır’daki İşkence İddialarına Tepki ve Açıklama

Diyarbakır’daki İşkence İddialarına Tepki ve Açıklama

01.06.2020 22:17 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da kimlik soran polise ateş açarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliye, emniyette işkence yapıldığı iddialara üzerine Diyarbakır Barosu harekete geçti. Valilik ise zanlıya karşı orantılı güç kullanıldığını açıkladı

Diyarbakır’daki İşkence İddialarına Tepki ve Açıklama

Diyarbakır’da kimlik soran polise ateş açarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliye, emniyette işkence yapıldığı iddialara üzerine Diyarbakır Barosu harekete geçti. Valilik ise zanlıya karşı orantılı güç kullanıldığını açıkladı.

Şüphelinin gözaltına alındıktan sonra yerde yatar haldeki fotoğrafının, MHP Milletvekili Olcay Kılavuz’un danışmanı Emre Soylu tarafından paylaşılması tartışmalara neden oldu. Soylu’nun “Hain, emniyetin şefkatli kollarında” notuyla paylaştığı fotoğrafta, şüpheliye işkence yapıldığı iddialarının gündeme gelmesi üzerine Diyarbakır Barosu harekete geçti.

Baro hukuki süreç başlatacaklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bugün itibariyle kamuoyuna yansıyan fotoğraflarda, Diyarbakır Emniyeti'nde meydana gelen işkence vakasına ilişkin Diyarbakır Barosu olarak detaylı bilgiler elde edildikten sonra hukuki süreci başlatacağımızı ve işkence vakasının takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz” denildi.

İddialara bir tepki de İnsan Hakları Derneği'nden geldi. İHD’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD'de bir siyahın polis tarafından öldürülmesine tepki gösterenlere bu olaya sessiz kalmamaları çağrısı yapıldı. Olayla ilgili soruşturma açılmasını isteyen İHD açıklamasında, ”Bir kişinin sosyal medya hesabından gösterdiği bu fotoğraf ve kullandığı cümle hakkında: İşkence insanlığa karşı suçtur ve zamanaşımı yoktur. Diyarbakır Emniyeti'nde işkence yapıldığına dair bu görüntü üzerine derhal etkili adli ve idari soruşturma başlatılmalıdır. İşkence suçunu övmek de suçtur. Öven kişi veya kişilere de etkili adli soruşturma açılmalıdır. ABD’deki polis infazını kınayanlar, bir Kürt gencinin Diyarbakır’da işkenceye uğramasını da kınayacak mısınız? İşkencecilerin yargı önünde cezalandırılmasının takipçisi olacağız. İşkenceyi ve işkencecileri kınıyor ve lanetliyoruz. İşkenceyi övmek aynı zamanda ırkçılıktır ve nefret suçudur. Kınıyoruz” ifadeleri yer aldı.

''Orantılı güç kullanıldı''

Tepkilerin artması üzerine Diyarbakır Valiliği de bir açıklama yaptı. Valilik, şüphelinin ağzında jilet taşıdığı ve polislere saldırdığı belirtildi. Açıklamada polisin zanlıya karşı orantılı güç kullandığı ifade edilerek, “Olayın faili M.E.C. isimli şahıs yakalandıktan sonra ilgili adli birime intikal ettirmek üzere elleri önden kelepçelenmek suretiyle ekip otosuna bindirilmiş, şüpheli şahsın araç hareket halinde iken ağzından çıkardığı jilet ile görevli personelimize saldırması ve tehdit etmesi üzerine görevlilerimizce artan oranda maddi kuvvet uygulanmak suretiyle bahse konu jilet muhafaza altına alınmıştır.İlgili adli birime intikal ettirilen M.E.C. isimli şüpheli şahsın, ekip otosunda ağzından jilet çıkarmasıyla oluşan makul şüphe nedeniyle, kendisinin ve görevlilerimizin güvenliği sağlamak adına daha detaylı arama yapılacağı esnada direnmesi üzerine orantılı güç kullanılarak kıyafetleri çıkartılmış ve iç çamaşırının bel bölümündeki lastik kısmında bir adet jilet daha bulunmuştur. Gerçekleştirilen tüm işlemler ve adli inceleme yapmak üzere muhafaza altına alınan kesici aletler, yakalama, arama tutanağında yer almaktadır. Bazı sosyal medyada hesaplarında paylaşılan görüntü üst arama işlemi esnasında çekilmiş olup konu ile ilgili idari tahkikat, tespit edildikten hemen sonra başlatılmıştır” denildi.

Hafta sonu yaşanan olayda, Bağlar ilçesinde polisin şüphelenip kimlik kontrolu yapmak istediği gruptan ateş açılmış, bir polis memuru yaşamını yitirmişti. Olayın ardından düzenlenen operasyonda, üç şüpheli gözaltına alınmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Aşkın ilk fotoğrafı! Aşkın ilk fotoğrafı!
İzmir’de 45 sığınmacı kurtarıldıİzmir’de 45 sığınmacı kurtarıldı
Koronavirüsü çocuklar yaydıKoronavirüsü çocuklar yaydı

En Çok Okunan Haberler

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

MEB'den özel okullarla ilgili flaş açıklama

MEB'den özel okullarla ilgili flaş açıklama

Evine gelip zorla ilişkiye girmek istedi, kabul etmeyince... Korkunç olay

Evine gelip zorla ilişkiye girmek istedi, kabul etmeyince... Korkunç olay

Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldüğü iddia edilmişti! Babası olayı anlattı

Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldüğü iddia edilmişti! Babası olayı anlattı

Tarihin en düşük kredi faiz hamlesi!

Tarihin en düşük kredi faiz hamlesi!

Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı

Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bakan Soylu duyurdu! Binbaşıyı şehit eden terörist öldürüldü

Bakan Soylu duyurdu! Binbaşıyı şehit eden terörist öldürüldü

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Bakan Koca'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı

Bakan Koca'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı

Canlı yayında sözü kesilen İnce programı terk etti

Canlı yayında sözü kesilen İnce programı terk etti

Diğer Haberler
1 Haziran 2020 Süper On Numara çekiliş sonuçları (Süper On Numara nedir?)

Süper On Numara çekiliş sonuçları

Bakan Fahrettin Koca'dan koronavirüsten hayatını kaybeden Hemşire Tuğba Kuşdemir için duygusal paylaşım

Bakan Koca'dan duygusal paylaşım

1 Haziran 2020 On Numara çekiliş sonuçları

On Numara'da ikramiye 3'e bölündü

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarılar! Bu iki kurala uyulmazsa...

Prof. Dr. Ceyhan'dan kritik uyarılar! Bu iki kurala uyulmazsa...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şehit ailelerine başsağlığı diledi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şehit ailelerine başsağlığı diledi

İzmir’de 45 sığınmacı kurtarıldı

İzmir’de 45 sığınmacı kurtarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.