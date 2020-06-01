Diyarbakır’daki İşkence İddialarına Tepki ve Açıklama

İddialara bir tepki de İnsan Hakları Derneği'nden geldi. İHD’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD'de bir siyahın polis tarafından öldürülmesine tepki gösterenlere bu olaya sessiz kalmamaları çağrısı yapıldı. Olayla ilgili soruşturma açılmasını isteyen İHD açıklamasında, ”Bir kişinin sosyal medya hesabından gösterdiği bu fotoğraf ve kullandığı cümle hakkında: İşkence insanlığa karşı suçtur ve zamanaşımı yoktur. Diyarbakır Emniyeti'nde işkence yapıldığına dair bu görüntü üzerine derhal etkili adli ve idari soruşturma başlatılmalıdır. İşkence suçunu övmek de suçtur. Öven kişi veya kişilere de etkili adli soruşturma açılmalıdır. ABD’deki polis infazını kınayanlar, bir Kürt gencinin Diyarbakır’da işkenceye uğramasını da kınayacak mısınız? İşkencecilerin yargı önünde cezalandırılmasının takipçisi olacağız. İşkenceyi ve işkencecileri kınıyor ve lanetliyoruz. İşkenceyi övmek aynı zamanda ırkçılıktır ve nefret suçudur. Kınıyoruz” ifadeleri yer aldı.

Baro hukuki süreç başlatacaklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bugün itibariyle kamuoyuna yansıyan fotoğraflarda, Diyarbakır Emniyeti'nde meydana gelen işkence vakasına ilişkin Diyarbakır Barosu olarak detaylı bilgiler elde edildikten sonra hukuki süreci başlatacağımızı ve işkence vakasının takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz” denildi.

''Orantılı güç kullanıldı''

Tepkilerin artması üzerine Diyarbakır Valiliği de bir açıklama yaptı. Valilik, şüphelinin ağzında jilet taşıdığı ve polislere saldırdığı belirtildi. Açıklamada polisin zanlıya karşı orantılı güç kullandığı ifade edilerek, “Olayın faili M.E.C. isimli şahıs yakalandıktan sonra ilgili adli birime intikal ettirmek üzere elleri önden kelepçelenmek suretiyle ekip otosuna bindirilmiş, şüpheli şahsın araç hareket halinde iken ağzından çıkardığı jilet ile görevli personelimize saldırması ve tehdit etmesi üzerine görevlilerimizce artan oranda maddi kuvvet uygulanmak suretiyle bahse konu jilet muhafaza altına alınmıştır.İlgili adli birime intikal ettirilen M.E.C. isimli şüpheli şahsın, ekip otosunda ağzından jilet çıkarmasıyla oluşan makul şüphe nedeniyle, kendisinin ve görevlilerimizin güvenliği sağlamak adına daha detaylı arama yapılacağı esnada direnmesi üzerine orantılı güç kullanılarak kıyafetleri çıkartılmış ve iç çamaşırının bel bölümündeki lastik kısmında bir adet jilet daha bulunmuştur. Gerçekleştirilen tüm işlemler ve adli inceleme yapmak üzere muhafaza altına alınan kesici aletler, yakalama, arama tutanağında yer almaktadır. Bazı sosyal medyada hesaplarında paylaşılan görüntü üst arama işlemi esnasında çekilmiş olup konu ile ilgili idari tahkikat, tespit edildikten hemen sonra başlatılmıştır” denildi.

Hafta sonu yaşanan olayda, Bağlar ilçesinde polisin şüphelenip kimlik kontrolu yapmak istediği gruptan ateş açılmış, bir polis memuru yaşamını yitirmişti. Olayın ardından düzenlenen operasyonda, üç şüpheli gözaltına alınmıştı.

