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"Diyarbakır’daki İşletmelerin Yüzde 82’si Salgından Etkilendi "

29.06.2020 14:04 | Son Güncelleme

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ve Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nin Corona virüsü salgınının işletmeler üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla yaptığı anketin sonuçlarına göre, işletmelerin yüzde 82’si salgından etkilendi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ve Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nin Corona virüsü salgınının işletmeler üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla yaptığı anketin sonuçlarına göre, işletmelerin yüzde 82’si salgından etkilendi.

Anket 11-22 Mayıs tarihleri arasında Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 152 işletmeyle yüz yüze görüşülerek yapıldı. Ankete katılan 152 işletmenin yüzde 60’ının, 10 yıldan az bir süredir faaliyet gösterdiği, yüzde 77’sinin mikro ve küçük ölçekli, yüzde 17’sinin de orta ölçekli olduğu ifade edildi.

Anket sonuçlarına göre işletmelerin yüzde 82,3’ü salgından etkilendi. Salgından etkilenen işletmelerin bir kısmı üretim kapasitelerini düşürürken, bazıları da yarı zamanlı üretime geçti veya üretimlerini durdurdu.

Bu dönemde farklı sürelerle üretimini durduran işletmelerin oranı yüzde 25,1 olarak belirlendi. Yine anket sonuçlarına göre kısa çalışma ödeneğinden işletmelerin yüzde 29’u, OSB’de çalışan 7 bin 697 çalışanın yüzde 23,57’si yararlandı. 7 bin 976 çalışandan sadece bin 880 kişi ödenekten yararlanabildi.

İşletmelerin çoğu 450 gün prim koşulunu sağlayamadı

Birçok kişinin ödenekten yararlanmamasının nedeni “Başvuru yapıp destek alamayan işletmelerin yüzde 85,5’i, 450 prim gün koşulunu sağlayamamıştır. Görüşme yapılan işletmelerin yüzde 60,5’inin faaliyet süresinin 10 yıl altında olması, ilimizde küçük ve mikro ölçekli işletmelerin yoğunluğu ve bölgenin özgün sorunları düşünüldüğünde 450 prim gün koşulu Diyarbakır için dezavantaj yaratmıştır. İşletmelerde bu dönemde ücretli izne çıkarılan çalışan sayısı 632, ücretsiz izne çıkarılan çalışan sayısı bin 117 kişidir. Bu durum ildeki yüksek işsizlik oranlarının daha fazla artmasına neden olmuştur“ şeklinde izah edildi.

İşletmelerin yüzde 57,40’ının bu dönemde kira, fatura, vergi, SGK, maaş, banka kredi ve borçlarını ödeyemediklerine dikkat çekilerek “Pandemi öncesi finansa erişimde zorlanan il ve bölge işletmeleri bu dönemde daha ciddi finansal sorunlar karşı karşıya kalmışlardır “denildi.

Anket sonuçlarına göre işletmelerin yüzde 61,2’sinin bankalara kısa, orta ve uzun vadede kredi borçları bulunduğu vurgulanarak, şu görüşlere yer verildi: “Açılan kredi desteklerine görüşme yapılan işletmelerin yüzde 57’si başvurmuştur. Başvuru yapmama nedenleri arasında mevcut kredi borçları ve işletmenin sicili önemli bir paya sahiptir. Banka kredi başvurusu yapan işletmelerin de sadece yüzde 51,2’si kredi alabilmiştir. Genel olarak bakıldığında açıklanan tedbirlerden yararlanma oranları oldukça düşüktür. İşletmelerin sadece yüzde 20,3’ü banka kredi desteğinden, yüzde 18,4’ü SGK ve vergi borcu ötelemeden, yüzde 29’u kısa çalışma ödeneğinden yararlanmıştır“

Ankete katılan işletmelerin yüzde 84’ü salgın döneminde açıklanan desteklerin yetersiz olduğunu belirtti.

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