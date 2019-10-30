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Diyarbakır'daki kabul törenine HDP önünde nöbet tutan aileler de katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 00:21 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabul töreni, kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin de katılımıyla yapıldı.

Emrah KIZIL-Elif FİLİZ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabul töreni, kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin de katılımıyla yapıldı.
Diyarbakır'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü kapsamında Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Basri Güzeloğlu ev sahipliğinde kabul töreni düzenlendi. Bir otelde düzenlenen törene katılanları Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan Basri Güzeloğlu karşıladı. Askeri erkan, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra HDP il binası önünde dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan ailelerle sohbet eden Güzeloğlu şunları söyledi:
"Milli tarihimizin önemli noktalarını hedef alarak 2023- 2071 hedeflerine birlik ve beraberlik içinde akan, teknolojiden kültüre, sanattan spora her alanda iddiasını en öteye taşıyan bir büyük ülkeyiz ve büyük yolculukta Diyarbakır'da 10 bin yılık bir geçmişin, insanlık mirasının sahip olduğu büyük zenginliklerin hem taşıyıcısı hem de zenginleştiricisidir. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle Türkiye'nin mührü ve kalbi olacaktır."

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