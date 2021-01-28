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Diyarbakır’daki kadın cinayeti: Eşini yeni eve taşınacağı vaadiyle kandırmış

28.01.2021 19:41 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’da eşini öldürüp, oğlunu, baldızını ve yeğenini yaralayan şahsın, eşini yeni eve taşınacakları vaadiyle kandırdığı ortaya çıktı.Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Hantepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Diyarbakır’da eşini öldürüp, oğlunu, baldızını ve yeğenini yaralayan şahsın, eşini yeni eve taşınacakları vaadiyle kandırdığı ortaya çıktı.

Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Hantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet B., 6 çocuk annesi Süryan B.’ye şiddet uyguladı. Defalarca baba evine sığınan Süryan B., eşi tarafından ikna edilerek tekrardan evine döndü. Geçtiğimiz günlerde eşi tarafından tekrar şiddete uğrayan Süryan B., tekrar babasının evinin yolunu tuttu. Mehmet B., düzeldiğini ve bir daha asla şiddet uygulamayacağını söyledi. Kocasının sözüne güvenen Süryan B., tekrar evine döndü. Süryan B., öğlen saatlerinde oğlu Azad ve kardeşi Fatma S. ve kocasının yeğeni ile birlikte evde oturduğu esnada eşinin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Süryan B.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda Fatma S., oğlu Azad ve Ebubekir yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden kadın, şiddet uygulayan eşini 6 kez şikayet etmiş
Cinayetle ilgili İHA muhabirine konuşan Süryan B.’nin akrabası Mehmet Aslan, Mehmet B.’nin, eşini yeni eve taşınacağı vaadini vererek düzeldiğini plan ile katlettiğini söyledi. Aslan, "Yaklaşık 10 yıldır kocasından şiddet görüyordu, birkaç kez anne evine sığınmıştı her seferinde alıp götürmüştüler. Bu son olayda da şiddet artınca tekrardan anne evine sığındı. Anne evine geldikten sonra gelip barışıyor hatasını anladığını, kendi aralarında anlaşmaya varıyorlar. Diyarbakır merkezde ev tutmaya karar veriyorlar kırsal mahallede oturmamak için. Yeni evine taşınacağı vaadiyle eşyaları toplamak için eski evine götürüyor. Her şey gayet güzel güllük gülistanlık iken planlı bir şekilde baldızı ile eşini köye götürerek eski evinin içinde eşi, çocuğu baldızı ve bir yeğeni var iken pompalı tüfekle tarıyor. Eşi orada rahmet ediyor, baldızı ağır yaralı, kendi çocuğu kaçarken bacağından yaralanmış. Adam şuan kaçak, araçla kaçıyor. 2 kadın biri öldü diğeri ağır yaralı, yaralı olan kadının 2 yetim çocuğu var eşi 2 yıl önce kanserden hayatını kaybetmişti. 3 aileyi yok etti. Yetkililerden istediğimiz bu tür olayların son verilmesi. En ufak bir şikayet bile olsa göz önünde bulundurulması gerekiyor. Kadınlar öldükten sonra zanlıların yakalanması bir çözüm değil, önemli olan bunu yapmadan önce önlemek, kadın 6 defa şikayette bulunmuş” dedi.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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