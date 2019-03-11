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Diyarbakır'daki market soygunu güvenlik kamerasına yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 16:36 | Son Güncelleme

Diyarbakır'daki market soygunu güvenlik kamerasına yansıdı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir markette yaşanan, 2 kişinin tutuklandığı hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Akpınar Mahallesinde yaklaşık 15 gün önce bir markete giren eli silahlı 3 kişinin çalışanları etkisiz hale getirerek kasadaki 900 lirayı alıp, kaçtığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, markete gelen yüzü maskeli kişilerin çalışanları ellerindeki silah ile etkisiz hale getirip, kasadan para alması yer alıyor.

Kayıtlarda zanlıların marketten yaya olarak kaçtığı görülüyor.

Olayla ilgili zanlıların yakalanması için polis ekiplerince yürütülen çalışmada 3 gün önce 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.K. ve M.A. tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı.

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Diyarbakır güvenlik kamerası market soygunu

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