Diyarbakır'daki mimar ve mühendis odaları 4 yıl sonra Sur'a girdi: 'Birçok tescilli yapı yok olmuş'

Diyarbakır Mimarlar Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası Diyarbakır şubeleri ve UNESCO Dünya Miras Alanları eski yönetiminden oluşan teknik bir heyet özel izinle dört yıldır girişi yasak olan Sur'un dört mahallesine girdi ve tescilli yapılar ile ilgili inceleme yaptı.

17 Ocak'ta Sur'a giren heyet, inceleme ve gözlemleriyle ilgili hazırladıkları raporu Salı günü bir basın açıklaması ile kamuoyuyla paylaştılar.

Rapora göre onlarca tescilli yapı tamamen yok olmuş ve bazı bölgelerde define avcıları kazı yapmış.

Odalar adına açıklamayı Diyarbakır Mimarlar Odası Başkanı Şerefhan Aydın okudu ve dört yıl boyunca Sur'da inceleme yapmak üzere yaptıkları tüm başvuruların reddedildiğini hatırlattı.

12 Aralık tarihinde Diyarbakır Valiliği'ne yaptıkları son başvuruya bir ay sonra olumlu yanıt verildiğini söyleyen Aydın, Tarihi Tescilli Sivil Mimari Örnekleri ve Tarihi Tescilli Anıtsal yapıların mevcut durumu, yerinde bulunup bulunmadığı veya hasar durumu dikkate alınarak inceleme yaptıklarını söyledi.