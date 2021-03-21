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  4. Diyarbakır’daki Nevruz kutlamasına vatandaşlar alana HES kodu ile girdi

Diyarbakır’daki Nevruz kutlamasına vatandaşlar alana HES kodu ile girdi

21.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da, bir yıl aradan sonra Nevruz Bayramı kutlandı.

Diyarbakır’da, bir yıl aradan sonra Nevruz Bayramı kutlandı. Yaklaşık 5 bin polisin görev aldığı etkinliğe vatandaşlar, HES kodu sorgulamasının ardından alana alındı. Kutlamalarda terör örgütünü simgeleyen paçavraların açıldığı da görüldü.
Korona virüs salgını nedeni ile geçtiğimiz yıl yapılmayan Nevruz Bayramı kutlamaları, korona virüs risk haritasına göre düşük iller arasında bulunan Diyarbakır’da bu yıl yeniden kutlanmaya başlandı. Saat 10.00’da başlayan etkinlik için Bağlar ilçesinde bulunan Nevruz Parkı etrafında yaklaşık 5 bin polis görevlendirildi. Kutlamaların yapılacağı alanda bazı yollar trafiğe kapatılırken, parkın etrafı bariyerlerle çevrildi. Nevruz Bayramı etkinliğine katılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren alana gelmeye başladı. Güvenlik güçleri, vatandaşları üst kontrolünden geçirdikten sonra HES sorgulaması yaparak alana girişlerine izin verdi.

Korona virüs tedbirleri unutuldu
Korona virüs risk haritasında mavi kategoride bulunan Diyarbakır’da Nevruz kutlamalarına katılan vatandaşların, alana girdikten sonra tedbirleri hiçe saydığı görüldü. Sosyal mesafenin sıfıra indiği kutlamalarda vatandaşların çoğunun maske takmadı.
Kutlamalarda terör örgütünü simgeleyen paçavraların açıldığı da görülürken, Nevruz ateşinin yakıldığı etkinlik yerel sanatçıların şarkılarıyla devam ediyor.

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