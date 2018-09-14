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Diyarbakır'daki operasyonda patlayıcı düzenekleri ve 7 ton esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 09:41 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın 5 ilçesine bağlı 116 köy ve mezrada terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyon sona ererken, operasyon kapsamında 12 kiloluk 2 adet patlayıcı düzeneği tespit edilerek imha edildi, 7 ton 271 kilogram esrar, 669 bin 478 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Diyarbakır'daki operasyonda patlayıcı düzenekleri ve 7 ton esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'ın 5 ilçesine bağlı 116 köy ve mezrada terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyon sona ererken, operasyon kapsamında 12 kiloluk 2 adet patlayıcı düzeneği tespit edilerek imha edildi, 7 ton 271 kilogram esrar, 669 bin 478 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Lice, Kulp, Silvan, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde jandarma komando timleri, güvenlik korucuları ve polis özel harekat ekiplerinin katılımıyla 10 Eylül'de başlatılan, 'Bayrak-90 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Sağlam-3' müşterek operasyonu gece saat 02.00 itibarıyla sona erdi. Operasyon kapsamında Lice'ye bağlı Yalaza Mahallesi kırsalında Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan aramalarda, 401 AK-47 kalaşnikof fişeği, 698 M-16 fişeği ve 4 şarjör ele geçirildi. Yine Lice'ye bağlı Dibekköy-Çağdaş mahalleleri karayolu kenarına gömülmüş 100 kilogram amonyum nitrat ve şeker karışımı ile 12 kilogramlık iki mutfak tüpü içine hazırlanmış el yapımı patlayıcı da bulunarak yerinde imha edildi.
Açıklamada, operasyonun 'Narko-terörizmle' mücadele kapsamında ise, yapılan aramalarda 669 bin 478 kök Hint keneviri, 149 kilo 650 gram kenevir tohumu ile 712 kilo 450 gram kubar, 6 ton 558 kilo 550 gram toz olmak üzere toplam 7 ton 271 kilogram esrar ele geçirildiği belirtildi. Yol kontrol ve adli aramalarda da, bin 373 kişi ve 587 araç sorgulandı, 41 konut ve eklentisinde denetimler yapıldı, 30 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı.

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Diyarbakır'daki operasyonda patlayıcı düzenekleri ve 7 ton esrar ele geçirildiDiyarbakır'daki operasyonda patlayıcı düzenekleri ve 7 ton esrar ele geçirildiDiyarbakır'daki operasyonda patlayıcı düzenekleri ve 7 ton esrar ele geçirildiDiyarbakır'daki operasyonda patlayıcı düzenekleri ve 7 ton esrar ele geçirildi

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