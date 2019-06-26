Diyarbakır’daki Örgütlerden İşkence Tepkisi

Birleşmiş Milletlerin, 1984'te kabul ettiği "İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı ya da Onur Kırıcı Muamele ya da Cezaya Karşı Sözleşme"si, 26 Haziran 1987'te yürürlüğe girdi. BM Genel Kurulu, bu tarihten 10 yıl sonra işkencenin tamamen ortadan kaldırılması ve işkence mağdurlarına destek amacıyla 1997'de 26 Haziran'ı "İşkence Mağdurlarıyla Uluslararası Dayanışma Günü" ilan etti.

Bu gün nedeniyle Diyarbakır’da Diyarbakır Tabip Odası, Hak İnisiyatifi, Diyarbakır Barosu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Diyarbakır Temsilciliği, İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi, ortak bir açıklama yaptı.

Koşuyolu parkındaki açıklamayı Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Üyesi Elif Turan yaptı. Türkiye’de işkencenin yaygınlaştığına dikkat çeken Turan, “ülkemizde son yıllarda, kişileri cezalandırmaya ve/veya yıldırmaya ve/veya otorite kurmaya yönelik ve/veya bir ceza muhakemesinin itiraf almak veya bilgi edinmek/“delil toplamak” amaçlı bir aracı olarak işkence ve diğer kötü muamele uygulamalarının büyük artış gösterdiğine işaret eden ciddi ve geniş alana yansıyan tespitler ve iddialar bulunmaktadır. Resmi gözaltı merkezlerinde, resmi olmayan gözaltı yerlerinde, sokakta, cezaevlerinde hemen her yerde işkence uygulamaları, yanı sıra toplantı ve gösterilerde güvenlik güçlerinin ‘işkence’ düzeyine ulaşan ‘aşırı ve orantısız güç kullanarak müdahalesi’ yaygınlaşmıştır” dedi.