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Diyarbakır'daki PKK operasyonunda 21 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 11:28 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen, 271 kilo 475 gram patlayıcı ile silah ve mühimmatın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden 21'i, mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır'daki PKK operasyonunda 21 tutuklama

Mücahit YOLCU/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen, 271 kilo 475 gram patlayıcı ile silah ve mühimmatın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden 21'i, mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, alınan istihbari bilgilerle terör örgütü PKK'ya yönelik çalışma başlattı. Yapılan takibin ardından çok sayıda adres belirleyen ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçti. Ekipler, belirlenen adreslere 12 Aralık'ta eş zamanlı baskın düzenledi. Arama yapılan adreslerde 271 kilo 475 gram patlayıcı, 8 el bombası, 12 el yapımı roket, 7 tüfek ile çok sayıda fişek, elektrikli kapsül, uzaktan kumanda, verici devre, akımölçer, pusula, silah dürbün, örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen patlayıcı ve silahlara el koyulurken, 24 kişi de gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden zihinsel engelli K.E., serbest bırakılırken, 23'ü ise adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 21'i, 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'silahlı terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım etmek' ve 'patlayıcı madde bulundurmak' suçlarından tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı.

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