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Diyarbakır'daki polislere yönelik terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 13:44 | Son Güncelleme

Hani ilçesinde, PKK'lı teröristlerce düzenlenen, polis memuru Nazım Tuncer'in şehit olduğu ve bir polis memurunun yaralandığı saldırıya ilişkin tutuklananların sayısı 7'ye yükseldi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, PKK'lı teröristlerce düzenlenen, polis memuru Nazım Tuncer'in şehit olduğu ve bir polis memurunun yaralandığı saldırıya ilişkin tutuklananların sayısı 7'ye yükseldi.

Valilikten yapılan açıklamada, Hani ilçesinin Kalaba köyü mevkisinde, 17 Aralık'ta, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli ekiplerin, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu bir aracı takip ettikleri esnada çıkan çatışmada, 1 polis memurunun şehit olduğu 1 polis memurunun yaralandığı, araç ile olay yerinden kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için İl Jandarma Komutanlığınca, ilçenin kuzeydoğusunda aynı gün "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Adnan Uluışık-44" operasyonunun başlatıldığı anımsatıldı.

Teröristlerce olayda kullanıldığı tespit edilen 21 AAB 595 plakalı aracın, Yukarıturalı köyüne yaklaşık 800 metre mesafede terk edilmiş vaziyette bulunduğu kaydedilen açıklamada, yapılan incelemede aracın sağ ön ve arka koltuğu üzerinde yoğun şekilde kan izlerinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Teröristlerin olay esnasında kullandıkları aracı terk etmelerini müteakip aynı bölgeden B.O. adına kayıtlı 02 HL 426 plakalı araç ile kaçtıkları tespit edildi. Bahse konu araç, Yukarıturalı köyünde ikamet eden B.O'nun evinin önünde bulunmuştur. Yapılan istihbari çalışmalarda, teröristlerin olay yerinden kaçmasına yardım eden ve Yukarıturalı köyünde ikamet ettikleri tespit edilen şüpheli şahısların yakalanması amacıyla 18-19 Aralık'ta icra edilen operasyon sonucu A.Y, A.O, T.O, A.O, A.İ.O, İ.N. ve B.O. yakalanarak Hani Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınmıştır. Teröristlere yardım yataklık yapan 7 şüpheli, dün tutuklandı. Firari durumda bulunan 1 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır."

Terörle mücadele kapsamında, olay yerinden kaçan teröristleri bulmak, etkisiz hale getirmek ve firari şüpheliyi yakalamak amacıyla yürütülen operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

Hani ilçesinde, 17 Aralık'ta, 2 PKK'lı teröristin bulunduğu araç, ilçe güzergahında seyir halinde olduğu bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alınmış, polis ekiplerinin bulunduğu araca Hani'nin Kalaba köyü Turalı mevkisinde, PKK'lı teröristlerce ateş açılmıştı. Saldırıda yaralanan ve helikopter ile Diyarbakır'daki Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılan polislerden Nazım Tuncer müdahaleye rağmen şehit olmuştu.

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