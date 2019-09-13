HABER

Diyarbakır'daki saldırı sonrası HDP'lilere gözaltı

13.09.2019 12:48 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da köylülerin geçişi sırasında meydana gelen patlama sonrası, şüpheli oldukları iddiasıyla HDP İlçe Başkanı ve bir belediye yetkilisi gözaltına alındı.

HDP, gözaltıları "algı operasyonu" olarak tanımladı.Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Perşembe akşamı meydana gelen ve yedi kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı patlama sonrası dört kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Olayın ardından başlatılan operasyon sonucunda, Ağaçkorur köyü mevkisinde saldırıdan kısa süre önce Kulp Belediyesi'ne ait aracın görüldüğü iddiası üzerine iki kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında olduğu iddia edilen HDP İlçe Başkanı Abidin karaman ile HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Şener Ahtaş'ın gözaltına alındığı bilgisi verildi. Ayrıca Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın da gece saatlerinde evine operasyon düzenlendiği ama evde olmadığı belirtildi.

Valilikten Perşembe günü yapılan açıklamada odun toplamaya giden köylülerin geçtiği sırada, yola döşenen patlayıcıların infilat ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bölücü terör örgütü üyelerince yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettiği" bilgisi verildi.

HDP: Ciddi bir algı operasyonu

Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ile Sezai Temelli tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kulp'taki saldırının "en sert biçimde kınandığı" belirtildi. Açıklamada, "Kabul edilemez bu durumun en kısa sürede ve en etkin biçimde soruşturulması için gerekli adımların atılması, sorumluların bulunmasını yetkililerden talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İlçe başkanının gözaltına alınması ve belediye eş başkanının evinin aranmasının "ciddi bir algı operasyonu olduğuna dair ilk işaretler" olduğu belirtildi.

DW,GA, HT

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER Ağırlık kaldırarak bu hale geldi! Değişimi 'pes' dedirtti Ağırlık kaldırarak bu hale geldi! Değişimi 'pes' dedirtti
Ahmet Davutoğlu: İstifa ile sonlanan 17 yıllık AKP serüveniAhmet Davutoğlu: İstifa ile sonlanan 17 yıllık AKP serüveni
Davutoğlu istifa etti: Veda etmiyorumDavutoğlu istifa etti: Veda etmiyorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar

Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar

Bazı turizm merkezleriyle ilgili önemli gelişme!

Bazı turizm merkezleriyle ilgili önemli gelişme!

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

'Vedat Muriqi 35 milyon euro'

'Vedat Muriqi 35 milyon euro'

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Papa'dan ültimatom gibi çağrı: 6 ay içinde devret

Papa'dan ültimatom gibi çağrı: 6 ay içinde devret

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

'ABD herkese yaptırım uygulayacak, kimseye muafiyet yok'

'ABD herkese yaptırım uygulayacak, kimseye muafiyet yok'

ABD’den Türkiye’ye seyahat uyarısı!

ABD’den Türkiye’ye seyahat uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pentagon'dan Suriye'ye asker sevkiyatı açıklaması

Pentagon'dan Suriye'ye asker sevkiyatı açıklaması

ABD'den Suriye'nin doğusu için önemli adım!

ABD'den Suriye'nin doğusu için önemli adım!

'Suriye'deki savaş sona erdi!'

'Suriye'deki savaş sona erdi!'

ABD: İran Esad rejimine petrol sattı

İran ve Esad rejimiyle ilgili flaş iddia!

Beyaz Saray’daki telefonlar dinlendi mi?

Beyaz Saray’daki telefonlar dinlendi mi?

Twitter'dan peş peşe Küba kararları! Aralarında Raul Castro da var

Twitter Raul Castro'nun hesapını askıya aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.