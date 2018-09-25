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Diyarbakır'daki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 11:33 | Son Güncelleme

Silvan ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği kavgaya karıştığı gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Sulubağ Mahallesi'nde 1 Ağustos'ta iki grup arasında çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında kavgaya karıştığı değerlendirilen zanlıların yakalanması amacıyla Silvan Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararı doğrultusunda jandarma ekiplerince Bağdere Mahallesi'nde 7 zanlıya yönelik 5 adrese, Sulubağ Mahallesi'nde 4 zanlıya yönelik 3 adrese operasyon yapıldı.

Operasyonda şüphelilerden biri yakalandı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramada tabanca, 199 fişek, 2 av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Diyarbakır yakalanma zanlı

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