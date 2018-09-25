Diyarbakır'daki silahlı kavga

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Sulubağ Mahallesi'nde 1 Ağustos'ta iki grup arasında çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında kavgaya karıştığı değerlendirilen zanlıların yakalanması amacıyla Silvan Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararı doğrultusunda jandarma ekiplerince Bağdere Mahallesi'nde 7 zanlıya yönelik 5 adrese, Sulubağ Mahallesi'nde 4 zanlıya yönelik 3 adrese operasyon yapıldı.
Operasyonda şüphelilerden biri yakalandı.
Söz konusu adreslerde yapılan aramada tabanca, 199 fişek, 2 av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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