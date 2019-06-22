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Diyarbakır'daki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 10:12 | Son Güncelleme

Kavga sırasında silahla yaralanan avukat yaşamını yitirdi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde çıkan kavgada silahla yaralanan avukat hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, bir kafede avukat Armanç Arkaş (28) ile A.D. (30) arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada A.D'nin tabancayla ateş ettiği Arkaş, başından ağır yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Arkaş, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan A.D, daha sonra polise teslim oldu.

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1 ölü avukat Diyarbakır

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