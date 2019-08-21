HABER

Diyarbakır’daki silahlı kavgada kahreden detay

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 11:12 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yaşanan silahlı kavgada hayatını kaybeden 5 kişiden 4’ünün köye hırsız girdiğini düşünerek dışarı çıkmaları ile kurşunların hedefi olduğu öğrenildi.Olay, dün gece saatlerinde yaşandı.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yaşanan silahlı kavgada hayatını kaybeden 5 kişiden 4’ünün köye hırsız girdiğini düşünerek dışarı çıkmaları ile kurşunların hedefi olduğu öğrenildi.
Olay, dün gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, eşi ile tartışan kadın babasının evine gitti. Yaklaşık 3 aydır babaevinde kalan kadının kocası, boşanmayı reddederek eşini almak istediğini kayınbabasına bildirdi. Olumsuz yanıt alan koca, yakınlarını da yanına alarak uzun namlulu silahlarla eşinin ailesinin evine baskın düzenledi. Uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda sesleri duyan komşular, köye hırsız girdiğini düşünerek dışarı çıktı. Dışarı çıkmaları üzerine kurşunların hedefi olan Aziz, Gökhan, Münevver ve Halise Narin hayatını kaybetti. Bu sırada çıkan çatışmada kurşunların isabet ettiği Edip Oğraş da olay yerinde hayatını kaybetti. Çatışmada 1’i ağır 8 kişi de yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Diyarbakır ve Silvan’daki hastanelere kaldırıldı.

Saldırıya uğrayan ev kurşun izleri ile dolu
Öte yandan, saldırının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı. Eşinden boşanmak istemesi üzerine gece saatlerinde uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda kadın ve ailesinin bulunduğu ev delik deşik oldu. Kurşun izleri dehşet anını gözler önüne sererken, köy sakinleri sinir krizleri geçirdi.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Diyarbakır’daki silahlı kavgada kahreden detay

Diyarbakır’daki silahlı kavgada kahreden detay

Diyarbakır’daki silahlı kavgada kahreden detay

Diyarbakır’daki silahlı kavgada kahreden detay

Diyarbakır’daki silahlı kavgada kahreden detay

Diyarbakır’daki silahlı kavgada kahreden detay

Diyarbakır’daki silahlı kavgada kahreden detay

Diyarbakır’daki silahlı kavgada kahreden detay

Diyarbakır’daki silahlı kavgada kahreden detay

Diyarbakır’daki silahlı kavgada kahreden detay

Diyarbakır’daki silahlı kavgada kahreden detay

Diyarbakır’daki silahlı kavgada kahreden detay

Diyarbakır’daki silahlı kavgada kahreden detay

Diyarbakır’daki silahlı kavgada kahreden detay

Diyarbakır’daki silahlı kavgada kahreden detay

Diyarbakır’daki silahlı kavgada kahreden detay

Diyarbakır’daki silahlı kavgada kahreden detay

Diyarbakır’daki silahlı kavgada kahreden detay

Diyarbakır’daki silahlı kavgada kahreden detay

Diyarbakır’daki silahlı kavgada kahreden detay

Diyarbakır’daki silahlı kavgada kahreden detay
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

50 metreden dereye düşen kişi iki saatlik çalışmayla kurtarıldı

50 metreden dereye düşen kişi iki saatlik çalışmayla kurtarıldı

Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Alman turist ‘beni çöpe atın’ yazılı notla ölü bulundu

Alman turist yanında bu notla ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.