Diyarbakır'daki silahlı saldırı

NİĞDE (AA) - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 2 kardeşin öldürülmesi, bir kişinin ağır yaralanmasıyla ilgili aranan 2 zanlı, Niğde'de gözaltına alındı.
Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Temmuz'da Bağlar ilçesinde evlerinin bahçesinde otururken silahlı saldırıya uğrayan aile bireylerinden ikisinin ölmesi, birinin ağır yaralanması olayına karıştıkları iddiasıyla "kasten öldürme ve silahla yaralama" suçundan aranan M.Y. ve S.Y'in, Niğde'nin Bor ilçesine geleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, zanlıları Fatih Mahallesi'nde saklandıkları ikamette yakaladı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi Yukarı Akdibek Mahallesi'nde evlerinin önünde otururken silahlı saldırıya uğrayan Mehmet (55) ve Tahsin Karahanlı (60) kardeşler hayatını kaybetmiş, Mehmet Karahanlı'nın oğlu Saddam Karahanlı (22) ise ağır yaralanmıştı. Olaydan sonra kaçan saldırının fail ya da faillerinin yakalanması için güvenlik görevlilerince çalışma başlatılmıştı.
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