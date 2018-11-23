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Diyarbakır'daki silahlı saldırıda yaralanan 2 kişiden 1'i kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.11.2018 12:46 | Son Güncelleme

 DİYARBAKIR'da telefonda kız meselesi yüzünden tartıştığı kişinin silahlı saldırısında, bir arkadaşıyla birlikte yaralanan Yakup Bayar, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'daki silahlı saldırıda yaralanan 2 kişiden 1'i kurtarılamadı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da telefonda kız meselesi yüzünden tartıştığı kişinin silahlı saldırısında, bir arkadaşıyla birlikte yaralanan Yakup Bayar, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün gece merkez Kayapınar ilçesi 75 Metrelik Yol üzerinde meydana geldi. Yakup Bayar ile ismi açıklanmayan bir kişi, kız meselesi yüzünden telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından otomobiline binen bu kişi, Yakup Bayar'ın bulunduğu yere gelerek tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. Şüpheli, otomobille uzaklaşırken saçma ve kurşunların isabet ettiği Yakup Bayar ile bir kişi yaralandı.
Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yakup Bayar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Polis, olayın ardından kimliğini belirlediği şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Diyarbakır'daki silahlı saldırıda yaralanan 2 kişiden 1'i kurtarılamadı

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