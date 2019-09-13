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Diyarbakır'daki sivillere yönelik terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 09:39 | Son Güncelleme

Kulp ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen, 7 kişinin şehit olduğu saldırıyla ilgili HDP İlçe Başkanı ve Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü gözaltına alındı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen, 7 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili, HDP İlçe Başkanı ve Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü gözaltına alındı.

Kulp'un Ağaçkorur köyü mevkisinde odun toplamaya giden vatandaşların bulunduğu araca teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen 7 kişinin şehit olduğu saldırıda yaralanan 10 kişiden 9'unun tedavisi sürüyor.

- Belediyeye ait aracın saldırının gerçekleştiği yerde görüldüğü iddiası

Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde patlamadan kısa süre önce belediyeye ait aracın görüldüğü bilgisi üzerine 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 şüpheliden HDP İlçe Başkanı A.K. ile HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A. gözaltına alındı.

İki şüphelinin yakalanması için operasyon devam ediyor.

Saldırının ardından PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan operasyon sürüyor.

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Diyarbakır Kulp terör saldırısı

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