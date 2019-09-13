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Diyarbakır'daki sivillere yönelik terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 21:38 | Son Güncelleme

Kulp ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen, 7 kişinin şehit olduğu saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Kulp Belediyesi ve HDP İlçe Başkanlığı binasında arama yapıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen, 7 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis, Kulp Belediyesi ve HDP İlçe Başkanlığı binasında arama yaptı.

Kulp'un Ağaçkorur köyü mevkisinde odun toplamaya giden vatandaşların bulunduğu araca teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen, 7 kişinin şehit olduğu 10 kişinin yaralandığı saldırının ardından başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

- Belediyeye ait aracın saldırının gerçekleştiği yerde görüldüğü iddiası

Olay yerinde, patlamadan kısa süre önce belediyeye ait aracın görüldüğü bilgisi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan HDP'li Kulp Belediye Başkanı M.F.T, HDP İlçe Başkanı A.K. ve HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan terörle mücadele, asayiş ve organize suçlarla mücadele şubesi ekiplerince Kulp Belediyesi ile HDP Kulp İlçe Başkanlığında arama yapıldı. Aramada, kamera kayıtları incelendi, bazı dökümanlara incelenmek üzere el konuldu.

Bir şüphelinin ise yakalanması için operasyon devam ediyor.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen, 7 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, HDP'li Kulp Belediye Başkanı M.F.T, HDP İlçe Başkanı A.K ve Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A. gözaltına alınmıştı.

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