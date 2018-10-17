HABER

Diyarbakır'daki "Şöhretler Karması"nın kadrosu belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 12:50 | Son Güncelleme

Kentte yarın başlayacak "Ziraat Bankası Diyarbakır Gençlik Festivali" kapsamında 20 Ekim'de düzenlenecek "Şöhretler Karması" maçında forma giyecek isimler netleşti - Festival Komitesi Başkanı Ahmet Büyükgümüş: - "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu bazı isimler karşılaşmada forma giyecek" - "Burada ayrıca Semih Şentürk, Tuncay Şanlı, Hamit Altıntop, Hasan Kabze, Ali Tandoğan, Yattara, Ayhan Akman, Serdar Kulbilge, Tolunay Kafkas, Faruk Atalay, Hayati Köse de yer alacak"

İSTANBUL (AA) - MURAT PAKSOY - Diyarbakır'da 18-21 Ekim tarihlerinde düzenlenecek "Ziraat Bankası Diyarbakır Gençlik Festivali" kapsamında 20 Ekim'de gerekleştirilecek "Şöhretler Karması" maçında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile eski futbolcular Semih Şentürk, Tuncay Şanlı, Hamit Altıntop, Yattara gibi isimler ter dökecek.

Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Okçular Vakfı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türk Telekom'un desteğiyle 18-21 Ekim'de Diyarbakır'da düzenlenecek festivalde bölge gençlerinin sanat, spor ve eğlenceyle buluşmaları sağlanacak.

AK Parti Yalova Milletvekili ve Merkez Gençlik Kolları Başkanlığını da yürüten Festival Komitesi Başkanı Ahmet Büyükgümüş AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da 18-21 Ekim'de "Ziraat Bankası Gençlik Festivali"nin düzenleneceğini hatırlatarak, bu organizasyonun bir süredir başlatılan festivaller dizisinin son durağı olduğunu söyledi.

Burada gençleri kültür, sanat ve spor alanında buluşturmayı amaçladıklarını dile getiren Büyükgümüş, "Bunu organize etmemizdeki temel yöneldiğimiz gerekçe bu. Burada gençler olarak hem bir şeyler öğrenirken aynı zamanda eğlenebilmeyi ve birtakım tecrübeleri kendimiz deneyimleyerek keşfetmeyi hedefliyoruz." dedi.

Büyükgümüş, bu tür festivalleri artık sadece İstanbul'da değil Anadolu'nun farklı şehirlerinde organize ettiklerini belirterek, bu şehirlere de giderken o kentin kendi tarihi, kültürel dokularıyla etkileşim kurmayı hedeflediklerini ifade etti.

Bu festivale gelen gençlerin, buraya katılan sivil toplum kuruluşlarını tanıma fırsatı bulacağını aktaran Büyükgümüş, "Gençler, hangi alanda ilgi duyuyorsa bunu keşfetme olanağına kavuşacak. Yapay gerçeklik, yapay zeka alanlarının üretim fonksiyonlarına nasıl bir etkisi olacak bunları gözlemleme fırsatı bulacak, aynı zamanda yeni iş imkanlarını keşfedecek, bununla birlikte çeşitli kültürel ve sosyal faaliyetler olacak. Bunlarla birlikte her günün sonunda konserlerimiz olacak." diye konuştu.

Büyükgümüş, bu etkinlikte Diyarbakır stadının açılışının da gerçekleştirileceğini anlatarak, bu programın devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski futbol efsaneleri, siyasetçiler ve STK temsilcilerinin yer alacağı bir futbol karşılaşmasının yapılacağını söyledi.

- Forma giyecek isimler belli oldu

AK Parti Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan ile Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Hakan Ünsal'ın organize ettiği ve profesyonel futbolculardan oluşan bir ekibin olacağını belirten Büyükgümüş, şöyle devam etti:

"Burada Semih Şentürk, Tuncay Şanlı, Hamit Altıntop, Hasan Kabze, Ali Tandoğan, Yattara, Ayhan Akman, Serdar Kulbilge, Tolunay Kafkas, Faruk Atalay, Hayati Köse yer alacak. Maçtan önce konser verecek sanatçı Fettah Can da 'Şöhretler Karması'nda sahaya çıkacak.

Siyasetçiler olarak da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir var. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile Hürriyet ve Adalet Derneği Başkanı Taha Ayhan, Diyarbakır'daki bazı STK temsilcileri ile eski bakanlardan Mehdi Eker de burada forma giyecek. Ben de bu karşılaşmada yer alacağım."

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Fotoğraflar //  Adalet Bakanı Gül: İslam karşıtlığı bir nefret suçudurFotoğraflar //  Adalet Bakanı Gül: İslam karşıtlığı bir nefret suçudur
Suudi Arabistan Başkonsolosunun konutunda bekleyiş sürüyorSuudi Arabistan Başkonsolosunun konutunda bekleyiş sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Yalova Milletvekili ve Merkez Gençlik Kolları Başkanlığ Diyarbakır Valiliği Şöhretler karması Türk Telekom

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı!

Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı!

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

Korkunç iddia: Cesedini parçalarken müzik dinlettiler

Korkunç iddia: Cesedini parçalarken müzik dinlettiler

Dükkanının camına astığı dövize tepki yağmıştı! Gözaltına alındı, ifade verdi

Dükkanının camına astığı dövize tepki yağmıştı! Gözaltına alındı, ifade verdi

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

İlginizi Çekebilir

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

FETÖ davasında şok itiraflar! 4 futbolcunun ismini verdi

FETÖ davasında şok itiraflar! 4 futbolcunun ismini verdi

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Yusuf Halaçoğlu'ndan çok konuşulacak 'hisse' açıklaması: Atatürk’ün vasiyeti kurumların bağımsızlığı içindi

Yusuf Halaçoğlu'ndan çok konuşulacak 'hisse' açıklaması: Atatürk’ün vasiyeti kurumların bağımsızlığı içindi

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Portakal'dan 'İş Bankası' tartışmalarıyla ilgili çok konuşulacak tweet!

Fatih Portakal'dan 'İş Bankası' tartışmalarıyla ilgili çok konuşulacak tweet!

Fotoğraflar İstanbul'da çekildi! 16 bin kişilik eğitim

Fotoğraflar İstanbul'da çekildi! 16 bin kişilik eğitim

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan pankart açan ODTÜ'lülere açtığı davayı geri çekti

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan pankart açan ODTÜ'lülere açtığı davayı geri çekti

Brunson'ın avukatından mahkemeye yeni başvuru

Brunson'ın avukatından mahkemeye yeni başvuru

Bakan Soylu'dan yerel seçim açıklaması: Seyredeyim mi, seyredelim mi?

Bakan Soylu'dan yerel seçim açıklaması: Seyredeyim mi, seyredelim mi?

Öz baba rezaleti! Kızı muayene olunca dehşet ortaya çıktı

Öz baba rezaleti! Kızı muayene olunca dehşet ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.