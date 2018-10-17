AK Parti Yalova Milletvekili ve Merkez Gençlik Kolları Başkanlığını da yürüten Festival Komitesi Başkanı Ahmet Büyükgümüş AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da 18-21 Ekim'de "Ziraat Bankası Gençlik Festivali"nin düzenleneceğini hatırlatarak, bu organizasyonun bir süredir başlatılan festivaller dizisinin son durağı olduğunu söyledi.

Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Okçular Vakfı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türk Telekom'un desteğiyle 18-21 Ekim'de Diyarbakır'da düzenlenecek festivalde bölge gençlerinin sanat, spor ve eğlenceyle buluşmaları sağlanacak.

İSTANBUL (AA) - MURAT PAKSOY - Diyarbakır'da 18-21 Ekim tarihlerinde düzenlenecek "Ziraat Bankası Diyarbakır Gençlik Festivali" kapsamında 20 Ekim'de gerekleştirilecek "Şöhretler Karması" maçında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile eski futbolcular Semih Şentürk, Tuncay Şanlı, Hamit Altıntop, Yattara gibi isimler ter dökecek.

Burada gençleri kültür, sanat ve spor alanında buluşturmayı amaçladıklarını dile getiren Büyükgümüş, "Bunu organize etmemizdeki temel yöneldiğimiz gerekçe bu. Burada gençler olarak hem bir şeyler öğrenirken aynı zamanda eğlenebilmeyi ve birtakım tecrübeleri kendimiz deneyimleyerek keşfetmeyi hedefliyoruz." dedi.

Büyükgümüş, bu tür festivalleri artık sadece İstanbul'da değil Anadolu'nun farklı şehirlerinde organize ettiklerini belirterek, bu şehirlere de giderken o kentin kendi tarihi, kültürel dokularıyla etkileşim kurmayı hedeflediklerini ifade etti.

Bu festivale gelen gençlerin, buraya katılan sivil toplum kuruluşlarını tanıma fırsatı bulacağını aktaran Büyükgümüş, "Gençler, hangi alanda ilgi duyuyorsa bunu keşfetme olanağına kavuşacak. Yapay gerçeklik, yapay zeka alanlarının üretim fonksiyonlarına nasıl bir etkisi olacak bunları gözlemleme fırsatı bulacak, aynı zamanda yeni iş imkanlarını keşfedecek, bununla birlikte çeşitli kültürel ve sosyal faaliyetler olacak. Bunlarla birlikte her günün sonunda konserlerimiz olacak." diye konuştu.