Diyarbakır’daki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Diyarbakır’ın Lice ve hani ilçelerine bağlı 11 köy ile mezralarında ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, Lice ilçesine bağlı olan Ecemiş, Şenlik, Birlik, Abalı, Erginköy, Tuzlaköy ve Ceper Köyleri ile bağlı mezraları, Hani ilçesine bağlı olan, Kaladibi, Akçayurt, Topçular ve Yukarıturalı köyleri ile bağlı mezraları 6 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 06.00’dan itibaren duyurulan yasaklama kararı aynı gün saat 24.00 itibariyle kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz” denildi.

