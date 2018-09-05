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Diyarbakır'daki terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 09:17 | Son Güncelleme

Lice ve Hani kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 2 Eylül'de başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Sağlam" müşterek operasyonu tamamlandı - Operasyonda 218 bin 500 kök Hint keneviri ile 675 kilo 90 gram esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 218 bin 500 kök Hint keneviri ile 675 kilo 90 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Lice ve Hani ilçelerinde, jandarma komando timleri, güvenlik korucuları ve polis özel harekat ekiplerinin katılımıyla 2 Eylül'de başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Sağlam-2" müşterek operasyonu saat 03.00 itibarıyla başarıyla tamamlandı.

Operasyonda, uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı düzeneği, 96 pil, 14 pil bloğu, silah temizleme yağı, küçük tüp, sünger yatak, battaniye ele geçirildi, delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alındı, diğer malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince yerinde imha edildi.

- 218 bin 500 kök kenevir ele geçirildi

Narko-terörizmle mücadele kapsamında yapılan aramalarda 218 bin 500 kök Hint keneviri ile 289 kilo 10 gramı kubar olmak üzere 675 kilo 90 gram esrar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yapılan yol kontrol ve adli aramalarda 872 kişi ve 237 araç sorgulandı, 73 konut ve eklentisinde arama yapıldı, 13 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı.

- Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Öte yandan, operasyon dolayısıyla Hani'ye bağlı Kaledibi, Akçayurt, Topçular, Y. Turalı, Kalaba, Uzunlar, Serenköy mahalleleri ile Başaklı, Güzelce, Taşburun, Karapilyari, Mezartarlası, Sıraevler, Horsel, Çay, Damlatepe, Uysal, A. Turalı, Gürbulak mezraları, Lice'ye bağlı Şenlik, Birlik, Abalı, Erginköy, Tuzlaköy, Çeper, Daralan, Duruköy köyleri ile Elmadere, Ağılçık, Akçapınar, Ayaz, Şakan, Boyluca, Dahlık, Alikahya, Hacımusabey, Kutlamış mezralarında 3 Eylül saat 18.00'den itibaren duyurulan sokağa çıkma yasağı kararı 4 Eylül saat 24.00 itibarıyla kaldırıldı.

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