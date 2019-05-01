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Diyarbakır'daki terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 20:14 | Son Güncelleme

Dicle ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, gri kategoride aranan Şehriban Yönten olduğu tespit edildi - Teröristlerin, 3 asker ve 1 güvenlik korucusunun şehit edildiği saldırılarda yer aldıkları belirlendi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, gri kategoride aranan Şehriban Yönten olduğu tespit edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 25 Nisan'da Dicle ilçe merkezinde bulunan polis kalekoluna terör örgütü mensuplarınca roketatarlı saldırıda bulunulduğu anımsatıldı.

Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması ve etkisiz hale getirilmesi amacıyla Dicle ilçesi kuzeyinde kalan dağlık ve kırsal alanda, Ergani Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ve polis özel harekat timlerinin katılımıyla 30 Nisan'da "Özel Birlik 2019-12" müşterek operasyonu yapıldığı belirtilen açıklamada, "Ergani Jandarma Komando Tabur Komutanlığı unsurlarınca bugün saat 13.20 sıralarında Dicle ilçesi Aşağıtaşağıl köyü mülki sınırlarında icra edilen operasyonda, sağlanan temas neticesinde 2 kadın terörist silahlarıyla ölü olarak ele geçirildi." ifadesi kullanıldı.

- Asker ve korucuların şehit edildiği saldırılarda yer almışlar

Açıklamada, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin terör örgütü PKK'nın sabotajçısı ve İçişleri Bakanlığınca gri kategoride aranan "Viyanpirsus" kod adlı Şehriban Yönten olduğu, terörist hakkında 7 ayrı suçtan arama kaydı bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, teröristlerin eylemlerine ilişkin şu bilgiler verildi:

"Teröristlerin, 15 Mayıs 2017'de Dicle ilçesi Taşağıl köyünde yol kesme sonucu güvenlik korucusu Ferit Kacar'ın şehit edilmesi, 28 Temmuz 2017'de aynı köyde icra edilen operasyonel faaliyette birlikler tarafından önceden fark edilerek kontrollü bir şekilde imha edilen el yapımı düzeneğin tuzaklanması, Teke mezrası bölgesinde askeri unsurların geçişini müteakip mayının patlatılması, 2 Ağustos 2017'de Taşağıl köyünde kontrollü bir şekilde imha edilen el yapımı patlayıcı düzeneğinin tuzaklanması olayları ile 13 Mart 2018 tarihinde Görese Dağı bölgesinde icra edilen operasyonel faaliyette, sığınak girişine tuzaklanan mayının patlaması neticesinde Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık, jandarma uzman çavuşlar Kadir Çakı ve Fatih Uysal'ın şehit edildiği saldırıda yer aldıkları tespit edilmiştir."

Terörist Yönten'in 2011'de terör örgütü PKK/KCK adına kırsal alanda silahlı olarak faaliyet göstermek amacıyla örgüte katıldığı, etkisiz hale getirilen İran uyruklu "Didar Rojhilat" kod isimli Sabriye Reçber'in de 2009'da örgüte dahil olduğu belirtilen açıklamada, teröristlerin üzerlerinde 2 piyade tüfeği, 4 tüfek şarjörü, 31 fişek, 4 el bombası, kamera, 3 hafıza kartı, voltaj ölçüm cihazı, 2 termal şemsiye, sırt çantası, 8 kütüklük, 2 palaska ve yaşam malzemesi ele geçirildiği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır PKK Terör örgütü

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