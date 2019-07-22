Diyarbakır'daki terör operasyonu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bir PKK'lı terörist ile terör örgütüne yardım eden 2 kişinin yakalandığı operasyonda 4 uzun namlulu silah, el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde dün Lice ilçesinin Karahasan köyü Eminağa mevkisinde insansız hava aracı (İHA) desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda yakalanan teröristin H.A, terör örgütüne yardım eden kişilerin de H.E. ve S.E. olduğu belirlendi.

Terörist H.A'nın bölgede saldırı maksatlı keşif yaptığı tespit edildi.

Operasyonda, 2 kalaşnikof, bu silaha ait 7,62 milimetre çapında 300 fişek ve 10 şarjör, el bombası, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dün İHA destekli operasyon düzenlenmiş, bir terörist ile terör örgütüne yardım eden 2 kişi silah ve mühimmatları ile yakalanmıştı.

