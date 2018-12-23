HABER

Diyarbakır'daki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 09:12 | Son Güncelleme

Lice kırsalında 2 mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice kırsalında 2 mahalle ve bağlı 5 mezrada terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Lice sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak, depo alanları, uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla Lice'nin Birlik ve Şenlik mahalleleri ile Miaran, Kılaraş, Şakan, Ayaz ve Akçapınar mezraları 23 Aralık 2018 Pazar günü saat 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Söz konusu yasağa uyulmasının vatandaşların can ve mal güvenliği yönünden önem arz ettiği bildirildi.

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Su seviyesi bir türlü yükselmeyince ortaya çıktıSu seviyesi bir türlü yükselmeyince ortaya çıktı
İrem Su'dan günün burç yorumlarıİrem Su'dan günün burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır iki mahale Lice operasyon sokağa çıkma yasağı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Üniversite bu sözler karıştırdı: Aleviler bu kafayla daha çok bedel öder!

Üniversite bu sözler karıştırdı: Aleviler bu kafayla daha çok bedel öder!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Zonguldak İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

Zonguldak İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Büyük operasyon hazırlığı

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Büyük operasyon hazırlığı

'Rüstem Nergiz' Diyarbakır'da yakalandı

'Rüstem Nergiz' Diyarbakır'da yakalandı

Su seviyesi bir türlü yükselmeyince ortaya çıktı

Su seviyesi bir türlü yükselmeyince ortaya çıktı

Günlük burç yorumları: 23 Aralık Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

İrem Su'dan günün burç yorumları

İstanbul'da gece kulübünde silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var!

İstanbul'da silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.