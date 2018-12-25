Diyarbakır'daki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice kırsalında 2 mahalle ve bağlı 5 mezrada terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Lice'de dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak, depo alanları, uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla Lice'nin Birlik ve Şenlik mahalleleri ile Miaran, Kılaraş, Şakan, Ayaz ve Akçapınar mezralarında 23 Aralık'ta saat 06.00'dan itibaren ilan edilen sokağa çıkma yasağının dün saat 24.00'te sona erdiği kaydedilen açıklamada, vatandaşlara sokağa çıkma yasağına uydukları için teşekkür edildi.

