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Diyarbakır'daki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 19:24 | Son Güncelleme

Lice ilçesinde 2 mahalle ve bağlı 5 mezrada terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 2 mahalle ve bağlı 5 mezrada terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçede dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak, depo alanları, uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ile malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenlendi.

Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile sivillerin zarar görmemesi amacıyla, ilçeye bağlı Birlik ve Şenlik köyleri ile Miaran Komu, Kılaraş Komu, Şakan, Ayaz, Akçapınar mezralarında saat 06.00'dan itibaren uygulanan sokağa çıkma yasağı 18.00 itibarıyla sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır PKK yasak

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