Diyarbakır'daki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice, Hani ve Kocaköy ilçeleri kırsalında 10 mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağının sona erdiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Lice, Hani ve Kocaköy'de dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi, malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, sivillerin zarar görmemesi amacıyla Lice'nin Güçlü ve Gökçe, Kocaköy'ün Şaklat, Yazıköy ve Anbar, Hani'nin Uzunlar, Serenköy, Kırım, Yayvan ve Soylu köyleri ile bağlı bazı mezralarında dün saat 06.00'dan itibaren uygulanan yasağın saat 24.00'ten itibaren kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, vatandaşlara sokağa çıkma yasağına uydukları için teşekkür edildi.

