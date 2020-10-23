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Diyarbakır’daki yangında ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 13:17 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bağlar geçtiğimiz gün bir evde çıkan yangında ağır yaralanan 3 çocuk annesi hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1103 Sokak’ta bulunan Umut apartmanında önceki gün iddiaya göre evdeki çocukların çakmakla oynaması sonucu yangın çıktı.

Diyarbakır’ın Bağlar geçtiğimiz gün bir evde çıkan yangında ağır yaralanan 3 çocuk annesi hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1103 Sokak’ta bulunan Umut apartmanında önceki gün iddiaya göre evdeki çocukların çakmakla oynaması sonucu yangın çıktı. Çıkan dumanları gören anneleri bir anda dumanın ortasında kalarak apartman sakinlerinden yardım istedi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla anne ve 3 çocuğu alevlerin arasından çıkartıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.
Yangın sırasında duman etkilenen ve ağır yaralanan 3 çocuk annesi Gülay Gülpınar kaldırıldığı özel bir hastanede yoğun bakım ünitesine alındı. 3 gündür tedavisi süren Gülpınar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını hayatını kaybetti.
Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

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