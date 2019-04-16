Diyarbakır'daki yatırım fırsatını yerinde incelediler

DİYARBAKIR (AA) - İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Gebze ve Düzce'den gelen 30 girişimci, Diyarbakır'daki yatırım fırsatını yerinde inceledi.

Aralarında Gebze OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, Düzce OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yirmibeşoğlu, İstanbul Birlik OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Telli, İzmir Atatürk OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüz Sözdinler, Bursa Hasanağa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Korun'un da yer aldığı 30 kişilik heyet, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikaları gezdi.

Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı, gezinin ardından düzenlenen toplantıda, yatırım avantajları hakkında bilgi verdi.

Odabaşı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kalkınması için devletin başlattığı teşvik uygulaması sayesinde aralarında Diyarbakır'ın da yer aldığı 6. bölgenin, yatırım için cazip hale getirildiğini söyledi.

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Teşvik uygulamasının girişimcilere sigorta desteği ve kurumlar vergisinde büyük avantaj getirdiğine işaret eden Aziz Odabaşı, şöyle konuştu: