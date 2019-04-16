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Diyarbakır'daki yatırım fırsatını yerinde incelediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 11:58 | Son Güncelleme

İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Gebze ve Düzce'den gelen 30 girişimci, Diyarbakır OSB'deki üretim tesislerini gezdi - Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı: "OSB'ye 10 milyon dolar yatırım yapan, teşvik uygulamasından faydalandığı sürece parasını geri alıyor"

DİYARBAKIR (AA) - İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Gebze ve Düzce'den gelen 30 girişimci, Diyarbakır'daki yatırım fırsatını yerinde inceledi.

Aralarında Gebze OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, Düzce OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yirmibeşoğlu, İstanbul Birlik OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Telli, İzmir Atatürk OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüz Sözdinler, Bursa Hasanağa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Korun'un da yer aldığı 30 kişilik heyet, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikaları gezdi.

Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı, gezinin ardından düzenlenen toplantıda, yatırım avantajları hakkında bilgi verdi.

Odabaşı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kalkınması için devletin başlattığı teşvik uygulaması sayesinde aralarında Diyarbakır'ın da yer aldığı 6. bölgenin, yatırım için cazip hale getirildiğini söyledi.

- "12 yıl boyunca devlet ödeyecek"

Teşvik uygulamasının girişimcilere sigorta desteği ve kurumlar vergisinde büyük avantaj getirdiğine işaret eden Aziz Odabaşı, şöyle konuştu:

"Diyarbakır OSB'de yatırım yaptığınızda, Türkiye'den alacağınız makine ekipman için KDV ödemeyeceksiniz. Dışarıdan makine ekipman getirirseniz, gümrük vergisi ödemeyeceksiniz. Yapacağınız yatırım tutarının yüzde 70'i oranında kurumlar vergisini ödemeyeceksiniz. Fabrikada çalışan işçilerin sigorta priminin işveren hissesini 12 yıl boyunca devlet ödeyecek. OSB'ye 10 milyon dolar yatırım yapan, teşvik uygulamasından faydalandığı sürece parasını geri alıyor."

Diyarbakır OSB'deki fabrikalarda imal edilen ürünlerin 3 kıtaya ihraç edildiğini dile getiren Odabaşı, "Özellikle mermer, tekstil, gıda ve turizm ile inşaat alanında önemli mesafeler katettik. Erbil'e haftada 3, Almanya'ya 6 uçak seferi yapılmaktadır." diye konuştu.

Girişimciler daha sonra kentteki tarihi ve turistik mekanları da gezdi.

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Diyarbakır osb yatırım fırsatı

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