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Diyarbakır'dan aldığı 15 'İstanbul' yolcusunu Siverek'te indirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 03:15 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, İstanbul'a gitmek için bilet aldıkları bir firmaya ait otobüse binen 15 kişinin, klima çalışmadığı için uyardıkları sürücü tarafından Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde indirildiği iddia edildi.

Diyarbakır'dan aldığı 15 'İstanbul' yolcusunu Siverek'te indirdi

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- DİYARBAKIR'da, İstanbul'a gitmek için bilet aldıkları bir firmaya ait otobüse binen 15 kişinin, klima çalışmadığı için uyardıkları sürücü tarafından Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde indirildiği iddia edildi.
Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, bir firmadan İstanbul'a gitmek üzere bilet alıp, gece saatlerinde seyahate başlayanlar, klimanın çalışmadığını fark edince otobüsün sürücüsünü uyardı. İddiaya göre sürücü, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine vardığında kendisiyle klima nedeniyle tartışan aralarında çocukların da bulunduğu 15 yolcuyu otobüsten indirip, yoluna devam etti.
Uyarıları dikkate almayan sürücünün 86 kilometrelik Diyarbakır ile Siverek arasındaki yolu 2 saatte geldiğini iddia eden yolcular, mağdur olduklarını söyledi. Yeniden Diyarbakır'a dönmek için yakınlarını aradıklarını belirten yolcular, otobüs firması ve sürücü hakkında suç duyurunda bulunacaklarını ifade etti.

FOTOĞRAFLI

Diyarbakır'dan aldığı 15 'İstanbul' yolcusunu Siverek'te indirdiDiyarbakır'dan aldığı 15 'İstanbul' yolcusunu Siverek'te indirdiDiyarbakır'dan aldığı 15 'İstanbul' yolcusunu Siverek'te indirdiDiyarbakır'dan aldığı 15 'İstanbul' yolcusunu Siverek'te indirdi

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