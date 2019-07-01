Diyarbakır’dan Almanya Schengen vizesi başvuruları yapılacak

Diyarbakır ve bölge halkının hizmete erişimini kolaylaştıracak ve yerelden hizmet anlayışını yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarını yoğunlaştıran Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) bir ilki daha hayata geçiriyor. DTSO ve iDATA arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Almanya için vize başvuruları artık Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasındaki iDATA ofisinden yapılabilecek.

İDATA, Türkiye’de Almanya vize başvurusu için resmi olarak yetkilendirilmiş tek kuruluş olarak bilinirken, 16 Temmuz 2019 tarihi itibariyle, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası binasındaki yeni iDATA ofisinde mobil başvuru hizmetine başlayacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bölgesine özel olarak sunulan bu yeni hizmet ile biometrik işlem cihazı ve yetkili ekibi sayesinde, vize başvurusu yapmak isteyen kişilere daha üstün hizmet ve ulaşım kaynaklı zaman ve maliyet avantajı sağlıyor.

DTSO’dan yapılan açıklamada, "2 Temmuz 2019 tarihinden itibaren açılan https://randevu.idata.com.tr/ adresindeki iDATA sisteminden ücretsiz olarak randevu alabilirsiniz. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nda faaliyete başlayacak iDATA mobil başvuru ofisi, Almanya Schengen vize başvurularınızı kabul edecektir. İDATA mobil başvuru ofisine eksiksiz sunulan başvuru dosyalarının kabulü sonrası, tarafınıza mobil ekibin gerçekleştireceği biometrik işlemleriniz için randevu günü verilecektir. Başvurunuza ait vize harcı ve iDATA koordinasyon bedeli, başvuru sırasında iDATA mobil ofisinde tahsil edilmektedir. Başvuru öncesi herhangi bir ödeme veya havale yolu ile ön ödeme talep edilmemektedir" denildi.



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