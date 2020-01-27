Diyarbakır’dan Elazığ’a yardım seferberliği

Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik depremin ardından seferberlik başlattı. İki kurum koordineli bir şekilde depremin hemen ardından Elazığ’a gıda ve kışlık çadır ulaştırdı.

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8’lik deprem Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki birçok kentte hissedildi. 39 kişinin öldüğü bin 500’den fazla kişinin yaralandığı depremin en çok hissedildiği Diyarbakır’da kurumlar ve vatandaşlar, Elazığ’a yardım ulaştırmak için ilk andan itibaren seferberlik başlattı. Bu kapsamda Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun talimatları ile ilk etapta kente gıda ve kışlık çadır ulaştırıldı. Depremin hemen ardından Elazığ’a hareket eden Vali Güzeloğlu, burada vatandaşlarla bir araya gelip destek oldu.

Kriz merkezi oluşturuldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından kriz merkezi oluşturuldu. Oluşturulan kriz merkezinde GSM operatörleri ve internet servis sağlayıcısı kurumları ile görüşülerek Diyarbakır’da iletişimin aksamaması sağlandı. GSM operatörleri koordine edilerek Diyarbakır’dan deprem bölgesine toplamda 28 mobil baz istasyonun sevk edildi. Sosyal medya platformları üzerinden vatandaşların yapılan yardımlar ve hizmetler ile ilgili bilgilendirilmesi sağlanarak yanlış ve provakatif paylaşımlara karşı bilinçlendirme çalışmaları yapıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı öncelikle depremin olduğu ilk saatlerde dışarıda kalan vatandaşlara sıcak çorba ve çay ikramı gerçekleştirdi. Ardından günlük 3 öğün sıcak yemek çıkarılarak depremzedelere dağıtılmıştır. Gezici aşevi tırında pişirilen toplamda 5 bin kişilik çorba, 4 bin 800 kişilik ana yemek, 4 bin 800 kişilik bulgur ve 2 bin 200 kişilik tatlı vatandaşlara ikram edildi.