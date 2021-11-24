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Diyarbakır’dan İstifa Çağrıları

24.11.2021 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de artan döviz ve zamlar tepkilere neden olmaya devam ediyor. Diyarbakır’da sendika ve meslek odaları ortak basın açıklaması yaparak, ‘Geçinemiyoruz’ mesajı verdi. Basın açıklamasına katılanlar sık sık ‘Hükümet istifa’ sloganları attı

Türkiye’de artan döviz ve zamlar tepkilere neden olmaya devam ediyor. Diyarbakır’da sendika ve meslek odaları ortak basın açıklaması yaparak, ‘Geçinemiyoruz’ mesajı verdi. Basın açıklamasına katılanlar sık sık ‘Hükümet istifa’ sloganları attı.

Diyarbakır’ın Dağkapı Meydanı akşam saatlerinde bir protesto eylemine sahne oldu. Sendika, meslek odası, sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu ‘Amed Emek ve Demokrasi Platformu’ isimli grup son günlerde ekonomide yaşanan gelişmelere tepki göstermek amacıyla basın açıklaması yaptı.

Alan çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, platform üyeleri dışında kalanların alana girmesine izin vermedi. Ellerinde ‘Geçinemiyoruz’ pankartıyla alana gelen grup bir süre hükümet aleyhine slogan attı.

Daha sonra grup adına konuşan Platform Dönem Sözcüsü Mehmet Ceylan, dövizin yükselmesi ve zamların ardından geçinmenin zorlaştığını söyledi. Artık her evde bir işsiz bulunduğunu söyleyen Ceylan, “Son bir ay içerisinde akaryakıt, doğalgaz ve yağ fiyatlarına gelen fahiş zamlardan biliyoruz, İşsizliğin arttığını artık hemen her evde olan işsizlerden, özellikle genç ve kadın işsizlerden görüyoruz. Her gece yarın nelere zam gelecek, eriyen ücretlerimizle nasıl geçineceğiz, kapıya dayanan kara kışı nasıl atlatacağız endişesiyle yatıyoruz. Her geçen gün paramızın döviz ve zamlar karşısında adeta pula döndüğü, yoksulluğun ve işsizliğin arttığı bir güne uyanıyoruz. Asgari ücretin 220 dolar, ortalama bir kamu emekçisinin 300 dolara kadar düşen ücretleri ile bu zamlar karşısında yaşamak mümkün değildir” dedi.

Ceylan, çalışanların taleplerini şöyle dile getirdi; “Ücretli kesimlerin omzuna yıkılan vergi yükü hafifletilsin, bütçe gelirleri büyük oranda kar, faiz ve servetin vergilendirilmesine dayansın. Asgari ücret ve bütün ücretlerin asgari ücret kadarı için tüm vergi ve kesintiler sıfırlansın ve net ödensin. Böylece tüm ücretler yaklaşık 750 lira artırılsın. Elektrik, su, doğalgaz ve internet faturaları vergi ve kesintiden muaf tutulsun. Dolaylı vergiler düşürülsün, tüm gıda ürünlerinde KDV sıfırlansın.”

Çalışanlar tepkili

Basın açıklamasının ardından VOA Türkçe’ye konuşan çalışanlar, tepkiliydi. Bütçenin çalışan kesim lehine düzenlenmesini isteyen çalışanlar, hükümete istifa çağrısı yaptı.

Hekimler de tepkili

Bu arada hükümete bir tepki de sağlık çalışanlarından geldi. Diyarbakır Tabip Odası tarafından yapılan açıklamada, sağlık politikasının iflas ettiği belirtildi. Diyarbakır Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Akengin tarafından yapılan açıklamada hem halkın hem sağlık çalışanlarının yalnız bırakıldığını söyledi. Akengin, “Halk nitelikli sağlığa erişemezken sağlık çalışanları giderek daha zor şartlarda çalışmaya itilmiştir. Uzun zamandır çalışma koşulları, ücretlendirme, özlük hakları konusunda dillendirilen sorunların çözümsüzlüğü; erken emeklilik, istifa, hekim göçü, tükenmişlik, hastalık, intiharlara yol açmıştır. Yaptığımız çalışmalar ve anketlerde hekimler ülkenin dört bir yanından “Mesleğimizi yapamıyoruz”, “Nefes alamıyoruz”, “Geçinemiyoruz” demektedir” diye konuştu.

Açıklamanın ardından VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Tabip Odası Üyesi Şerif Demir, pandemiyle birlikte çalışma şartlarının ağırlaştığını söyledi. Demir, “Aslında hep dile getirdiğimiz çalışma koşullarının özellikle pandemi ile birlikte daha da artan çalışma koşullarının üzerinden sesimizi duyurmak istiyoruz. Sağlıkta giderek artan şiddet, emek sömürüsü, çalışma koşulları, ekonomik krizle birlikte emeğinin karşılığı hiçbir şekilde alamaması. Pandemi ile birlikte özellikle sağlıkçıların yaşadığı zorluklar var, zor koşullar hastalanıyoruz ölüyoruz” şeklinde konuştu.

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