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Diyarbakır’dan Kar Manzaraları

19.01.2021 16:47 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’dan Kar Manzaraları

Yıllardır kar yağmayan ya da çok az yağan #Diyarbakır’da yılın ilk karı bugün yağdı. Sabaha karşı başlayan kar yağışı öğleye doğru şiddetini arttırdı. Kentin cadde ve sokaklara beyaza bürünürken, karın keyfini en çok, çocuklar ve fotoğraf meraklıları çıkardı. Öğle saatlerine doğru, #kar kalınlığı 10 santimetreye çıktı. Bunu fırsat bilen çocuklar soluğu parklarda aldı. Fotoğraf meraklıları da en iyi kareleri yakalamak için, kentin dört bir yanına dağıldı. Öte yandan, pandemi nedeniyle zaten...

Yıllardır kar yağmayan ya da çok az yağan #Diyarbakır’da yılın ilk karı bugün yağdı. Sabaha karşı başlayan kar yağışı öğleye doğru şiddetini arttırdı. Kentin cadde ve sokaklara beyaza bürünürken, karın keyfini en çok, çocuklar ve fotoğraf meraklıları çıkardı. Öğle saatlerine doğru, #kar kalınlığı 10 santimetreye çıktı. Bunu fırsat bilen çocuklar soluğu parklarda aldı. Fotoğraf meraklıları da en iyi kareleri yakalamak için, kentin dört bir yanına dağıldı. Öte yandan, pandemi nedeniyle zaten iş yapamayan esnaflar, karla birlikte kalan müşterilerini de kaybetme korkusu yaşadı. Bu nedenle esnaf, sabahın erken saatlerinden itibaren kaldırımlardaki karları temizlemeye başladı. Bir süre sonra esnafa belediye işçileri de katıldı ve özellikle parklardaki, yürüyüş yollarını kardan temizledi.

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