Diyarbakır’dan Sağlık Bakanlığı’na ‘İstifa ve İzin Yasağı’ Tepkisi

Anmanın ardından VOA Türkçe’ye konuşan sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığı’nın son genelgesine tepkiliydi. Ümit Umdu, ölmek değil yaşatmak istediklerini belirterek, “Biz eşit, barışçıl, herkese adaletli bir çalışma sağlanmasını istiyoruz. İstifalar ve izinlerin iptal edilmesi söz konusuysa neden esnek çalışma yapılmıyor? Neden sokağa çıkma kısıtlamaları yapılmıyor? Biz sağlıkçıların ölmesini istiyorlar. Biz de ölmek istemiyoruz, yaşatmak istiyoruz” dedi.

Meslektaşının anma etkinliğine katılan Hemşire Hayriye Ölmez, meslek hayatı boyunca hiç yıpranmadıkları kadar pandemi sürecinde yıprandıklarını belirterek şunları söyledi: “Biz bu yıl hiç yıpranmadığımız kadar çok yıprandık. Bu bir gerçek, her yönüyle yıprandık. Manevi olarak, işi yükü olarak yıprandık. Birçok kurum, esnek çalışırken, kademeli çalışırken, Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir karar alması bizi üzüyor. Emeklilik, izin haklarımızın iptal edilmesini haksızlık olarak görüyoruz.”

Gülsüm Yıldız Kaplan, kendisi dahil birçok sağlık çalışanının psikolojilerinin bozulduğunu söyleyerek, “Hepimiz psikolojik olarak çok etkilendik. Çocuklarımıza zaman ayıramıyoruz, korku ile eve gidiyoruz ‘çocuğumuz hastalanır’ diye. İzin alamıyoruz. Bizi psikolojik olarak çok etkiledi bu dönem. Sağlıkçıların çoğunun psikolojisi bozuk, onlardan biri de benim. Korkuyoruz, korku içinde işe gidip geliyoruz. Baskı var üzerimizde diye düşünüyoruz. Bizi kimsenin anlamadığını düşünüyoruz. Fatura sadece sağlıkçılara çıkartılıyor. Herkes dışarıda gezerken, izin var, biz alamıyoruz. Sanki ailelerimiz yok. Bizim ailelerimiz, çocuklarımız, anne, babalarımız var. İzne ihtiyacımız olacaktır, biz de insanız” dedi.