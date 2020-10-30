Diyarbakır’dan Sağlık Bakanlığı’na ‘İstifa ve İzin Yasağı’ Tepkisi

Sağlık Bakanlığı’nın, Corona virüsü salgını sürecinde sağlık çalışanlarının istifa taleplerinin kabul edilmeyeceğini, izinlerin de şarta bağlandığını açıklaması, tepkilere neden oldu. Sağlık çalışanları faturanın kendilerine çıkarıldığını söyledi.
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bugün bir anma etkinliğine evsahipliği yaptı. Hastane önünde düzenlenen etkinliğe katılan sağlık çalışanları, hastanenin ‘Leyla Abla’sı, Hemşire Leyla Çiçek için gözyaşı döktü. 39 yıllık hemşire olan Çiçek, bir süre önce yakalandığı Corona virüsüne yenik düştü.
Hastane önünde yapılan etkinlikte polis, megafon kullanılmasına izin vermeyince açıklama yapılmadı. Çiçek için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunan arkadaşları, tepkilerini alkışlarla dile getirdi. Anmaya katılan bazı hemşireler, gözyaşlarına hakim olamadı.
Anmanın ardından VOA Türkçe’ye konuşan sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığı’nın son genelgesine tepkiliydi. Ümit Umdu, ölmek değil yaşatmak istediklerini belirterek, “Biz eşit, barışçıl, herkese adaletli bir çalışma sağlanmasını istiyoruz. İstifalar ve izinlerin iptal edilmesi söz konusuysa neden esnek çalışma yapılmıyor? Neden sokağa çıkma kısıtlamaları yapılmıyor? Biz sağlıkçıların ölmesini istiyorlar. Biz de ölmek istemiyoruz, yaşatmak istiyoruz” dedi.
Meslektaşının anma etkinliğine katılan Hemşire Hayriye Ölmez, meslek hayatı boyunca hiç yıpranmadıkları kadar pandemi sürecinde yıprandıklarını belirterek şunları söyledi: “Biz bu yıl hiç yıpranmadığımız kadar çok yıprandık. Bu bir gerçek, her yönüyle yıprandık. Manevi olarak, işi yükü olarak yıprandık. Birçok kurum, esnek çalışırken, kademeli çalışırken, Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir karar alması bizi üzüyor. Emeklilik, izin haklarımızın iptal edilmesini haksızlık olarak görüyoruz.”
Gülsüm Yıldız Kaplan, kendisi dahil birçok sağlık çalışanının psikolojilerinin bozulduğunu söyleyerek, “Hepimiz psikolojik olarak çok etkilendik. Çocuklarımıza zaman ayıramıyoruz, korku ile eve gidiyoruz ‘çocuğumuz hastalanır’ diye. İzin alamıyoruz. Bizi psikolojik olarak çok etkiledi bu dönem. Sağlıkçıların çoğunun psikolojisi bozuk, onlardan biri de benim. Korkuyoruz, korku içinde işe gidip geliyoruz. Baskı var üzerimizde diye düşünüyoruz. Bizi kimsenin anlamadığını düşünüyoruz. Fatura sadece sağlıkçılara çıkartılıyor. Herkes dışarıda gezerken, izin var, biz alamıyoruz. Sanki ailelerimiz yok. Bizim ailelerimiz, çocuklarımız, anne, babalarımız var. İzne ihtiyacımız olacaktır, biz de insanız” dedi.
Sağlık Emekçileri Sendikası Şube Eş Başkanı Yıldız Ok Orak, sağlık sisteminin çökme aşamasına geldiği uyarısında bulundu. Sağlık çalışanlarının en çok izne ihtiyaç duydukları bir dönemde olduklarını ifade eden Ok Orak, “En çok dinlenmeye ihtiyacımız olan bir dönemde yeni elemanlar alıp istihdam yaratmak yerine mevcut çalışanlarla bu sistemi yürütmeye çalışıyor bakanlık. Bu bir gün bir yerde çökecek, çökme noktasına gelmiş zaten. Yönetememenin, virüsle baş edememenin faturasını sağlıkçıya çıkarıyorlar. Normal vatandaşa bakıyorsunuz, ortama bakıyorsunuz sosyal hayat olduğu gibi devam ediyor. Hiçbir yerde, hiçbir kısıtlama yok, şehirlerarası gidiş-gelişler serbest ama sağlıkçıya yok. Sağlıkçı çalışsın, kim hasta oluyorsa olsun ama sağlıkçı bunu çeksin gibi bir yaklaşım var. O da bir tükenmişliğe neden oldu. Arkadaşlarımızın hepsi kötü durumdadır. Psikolojik olarak herkes tükenmiş duruma geldi” şeklinde konuştu.